Chip, Intel investe 25 miliardi per un nuovo impianto in Israele

Intel continua a investire fuori dagli Stati Uniti per potenziare la produzione globale di chip, rispondendo all’aumento della domanda e alle incertezze della supply chain. Il nuovo annuncio riguarda Israele, dove il gigante statunitense dei semiconduttori spenderà 25 miliardi di dollari per un nuovo impianto nella città meridionale di Kiryat Gat.

Lo stabilimento aprirà entro il 2027 e sarà operativo almeno fino al 2035, ha annunciato il governo di Tel Aviv. Non si tratta del primo investimento di Intel in Israele: l’azienda americana è presente nel paese mediorientale da quasi cinquant’anni ed è il più grande datore di lavoro ed esportatore privato. Ma, come ha osservato il primo ministro Benjamin Netanyahu, 90 miliardi di shekel, ovvero 25 miliardi di dollari, sono “il più grande investimento di sempre da parte di una società internazionale in Israele”.

La nuova fabbrica di chip di Intel in Israele

Come parte dell’accordo, le tasse che Intel dovrà versare a Israele aumenteranno dal 5 al 7,5%, mentre in cambio Intel riceverà una sovvenzione pari al 12,8% della spesa sostenuta, in linea con la legge israeliana sull’incoraggiamento degli investimenti.

L’accordo sarà finalizzato nelle prossime settimane.

Intel opera in Israele dagli anni ’70 con centri di sviluppo e un sito di produzione che impiegano circa 12.000 persone su una forza lavoro globale di 130.000. Nel 2017 Intel ha acquisito l’azienda israeliana Mobileye, che produce tecnologia per i sistemi di guida automatizzata nei veicoli, per poco più di 15 miliardi di dollari.

Secondo le prime stime, l’impianto di Kiryat Gat dovrebbe occupare diverse migliaia di persone.

Per il governo di Netanyahu si tratta di un annuncio importante dopo che negli ultimi mesi diverse aziende del settore hitech hanno annunciato l’intenzione di lasciare il Paese e alcune hanno persino iniziato a raccogliere capitali a seguito del suo piano di riforma giudiziaria, che temono possa danneggiare l’economia. Il primo ministro ha dichiarato che l’accordo con Intel rappresenta “una grande dimostrazione di fiducia nell’economia israeliana e nella forza dell’economia libera che abbiamo costruito e dell’economia tecnologica che si sta sviluppando”.

Un nuovo impianto anche in Polonia

Nei giorni scorsi Intel ha annunciato un nuovo impianto all’avanguardia di assembly & test che sorgerà nei pressi di Wrocław, in Polonia, con un investimento che arriverà fino a 4,6 miliardi di dollari. Una volta completata, la struttura darà lavoro a circa 2.000 dipendenti, ai quali vanno aggiunti quelli indiretti che serviranno per la costruzione della struttura e quelli dell’indotto.

“La progettazione e la pianificazione della struttura inizieranno con effetto immediato – se legge in una nota della multinazionale statunitense – una volta ottenuta l’approvazione della Commissione europea”.

“Questo impianto è differente e non sostituisce quello oggetto di interlocuzioni aperte con il Governo italiano, annunciato lo scorso anno – spiega Intel a CorCom -Il nuovo impianto pianificato in Polonia è simile agli impianti di assembly & test che Intel ha già aperto in altre parti del mondo, mentre l’impianto discusso in Italia, come annunciato, riguarda un diverso processo nell’ambito della fase di back-end della produzione, con tecnologie nuove e innovative”.

L’investimento che Intel ha pianificato in Polonia, assiemne all’impianto di fabbricazione di wafer già esistente a Leixlip, in Irlanda, e allo stabilimento di fabbricazione di wafer pianificato a Magdeburgo, in Germania, spiega ancora Intel, contribuirà a creare la prima filiera completa di produzione di semiconduttori in Europa. Servirà anche da catalizzatore per ulteriori investimenti nell’ecosistema di innovazione in Polonia e in tutta l’Unione Europea.

Stallo in Italia per l’hub dei semiconduttori

Va tuttavia ricordato che il piano da 17 miliardi per la realizzazione dell’impianto chip di Intel in Germania sta registrando un forte ritardo rispetto a quanto preventivato: il progetto si è arenato sulla questione dei sussidi statali. L’azienda avrebbe chiesto di salire a 10 miliardi, dai 6,8 stimati in tempi in cui i rincari energetici figli della guerra in Ucraina non erano “il problema”. Una cifra importante che ha spaccato il Governo, secondo quanto riportato dal Financial Times.

In Italia resta al palo il progetto da 4,5 miliardi: risalgono a dicembre scorso le ultime dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che annunciava la calendarizzazione di un incontro ai primi giorni del 2023. L’ipotesi sul tavolo è quella di un hub per l’imballaggio e l’assemblaggio di semiconduttori, che stando a quanto annunciato mesi fa dovrebbe generare fino a 5.000 nuovi posti di lavoro – 1.500 diretti e 3.500 dall’indotto. Sempre stando a indiscrezioni lo Stato si farebbe carico di un finanziamento fino al 40% Il via dei lavori sarebbe fra il 2025 e il 2027.

Intel sta conducendo interlocuzioni per un piano complessivo da 33 miliardi in l’Europa finalizzato al potenziamento della produzione continentale di semiconduttori, prima fase di un maxi progetto decennale da 80 miliardi.

In Italia proseguono i colloqui tra governo e Intel

Intanto, riporta l’agenzia di stampa Gea, tra Ministero delle imprese e del made in Italy Intel “proseguono le interlocuzioni per una presenza dell’azienda in Italia” – dice una fonte – nell’ambito della costruzione di una fabbrica di microchip. Nel marzo del 2022 la multinazionale statunitense di microchip aveva annunciato un piano da 80 miliardi di euro per costruire nuove fabbriche e ampliare quelle già esistenti sul suolo dell’Unione Europea, rafforzando la filiera produttiva europea delle componenti cruciali per l’elettronica.



