In Canada la rete satellitare Leo più avanzata al mondo. Per Telesat Lightspeed iniezione da 1,44 miliardi - CorCom

Telesat, uno dei maggiori operatori satellitari, riceverà un investimento da 1,44 miliardi di dollari canadesi dal governo del Canada per supportare Telesat Lightspeed, la rete satellitare a bassa orbita terrestre (Leo) più avanzata al mondo. Questo investimento guiderà la crescita economica e l’innovazione in Canada e contribuirà a garantire a tutti i canadesi Internet a banda larga e connettività Lte/5G a prezzi accessibili.

Secondo i termini dell’accordo, il governo del Canada fornirebbe un prestito di 790 milioni di dollari e realizzerebbe un investimento azionario privilegiato di 650 milioni di dollari in Telesat Lightspeed. In cambio, Telesat si impegnerà a fare alcune spese minime di capitale e operative in Canada in relazione al programma e, inoltre, a creare centinaia di posti di lavoro a tempo pieno e cooperative di alta qualità e a fornire borse di studio accademiche. Attraverso Telesat e la sua catena di fornitura canadese, il programma Telesat Lightspeed dovrebbe supportare oltre 1.500 posti di lavoro canadesi, in gran parte in Stem.

Rete satellitare a banda larga più innovativa al mondo

Telesat Lightspeed è il più grande programma spaziale mai concepito in Canada e sarà la rete satellitare a banda larga più innovativa e all’avanguardia al mondo. La struttura è inizialmente composta da 298 satelliti altamente avanzati con tecnologie di nuova generazione per fornire velocità multiple di Gbps e connettività simile alla fibra ovunque in Canada e in tutto il mondo.

“L’investimento del governo del Canada in Telesat Lightspeed sottolinea la capacità di trasformazione del programma di colmare il divario digitale, posizionare il Canada in prima linea nella fiorente new space economy e fornire una creazione di posti di lavoro e una crescita economica duratura e di alta qualità in Canada“, ha affermato Dan Goldberg, presidente e amministratore delegato di Telesat.

“Apprezziamo il riconoscimento da parte del governo dell’importanza e della promessa di Telesat Lightspeed. Con il finanziamento annunciato oggi e altre fonti di finanziamento già in atto, incluso l’investimento precedentemente annunciato dal governo del Quebec, Telesat ha ora accordi per circa $ 4 miliardi di finanziamenti per il programma. Prevediamo di garantire nel breve termine i restanti impegni finanziari necessari per finanziare completamente Telesat Lightspeed”.

“Ora è il momento di rafforzare la posizione del Canada come leader globale nella nuova economia spaziale”, ha affermato l’onorevole François-Philippe Champagne, ministro dell’innovazione, della scienza e dell’industria. “Attraverso la sua partnership con Telesat, il nostro governo sta creando posti di lavoro più qualificati, consentendo l’innovazione e contribuendo a sbloccare opportunità economiche e sociali nelle comunità più rurali e remote del Canada. Ogni canadese dovrebbe avere accesso a Internet ad alta velocità a prezzi accessibili. Oggi abbiamo fatto un grande passo per realizzarlo”.

