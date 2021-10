Eutelsat alza il tiro su Oneweb, la partecipazione sale al 22,6% - CorCom

Sale dal 17,6% al 22,6% la quota di partecipazione di Eutelsat nella britannica OneWeb. L’azienda francese ha esercitato un’opzione call su una parte dell’ultimo round di finanziamento OneWeb sottoscritto da Bharti, per un corrispettivo di 165 milioni di dollari.

Le condizioni finanziarie

La transazione è stata intrapresa a condizioni finanziarie identiche all’investimento iniziale di Eutelsat di 550 milioni di dollari annunciato ad aprile e completato l’8 settembre. Il completamento di quest’ultima operazione è invece previsto intorno alla fine del 2021, in subordine alle autorizzazioni regolamentari.

Dall’investimento iniziale di Eutelsat, OneWeb – che fornisce servizi Internet satellitari a banda larga in tutto il mondo – ha guadagnato una spinta sia operativamente, con un tasso di successo di lancio del 100% (porta a quasi la metà della costellazione ora in orbita), sia commercialmente, con numerose partnership di distribuzione assicurate prima della sua parziale entrata in servizio, che rimane sulla buona strada per la fine del 2021.

La struttura di OneWeb

Nel frattempo, come già annunciato dalla società, la struttura del capitale di OneWeb è stata ulteriormente rafforzata con un impegno aggiuntivo di 500 milioni di dollari da parte di Bharti che completa il finanziamento della sua costellazione di prima generazione e un’iniezione di capitale da 300 milioni di dollari dalla sudcoreana Hanwha.

A seguito dell’esercizio dell’opzione call e del completamento dell’investimento di Hanwha, la partecipazione del 22,9% di Eutelsat ne farà il secondo azionista dietro Bharti che possiede il 30,0%, rafforzando così la sua posizione di azionista chiave e partner di OneWeb.

Lo scenario di Eutelsat

L’investimento di Eutelsat arriva dopo aver fornito una forte performance nell’anno di bilancio 2021 in termini di generazione di flussi di cassa e riduzione della leva finanziaria, ed è conforme al quadro finanziario di Eutelsat. Al 30 giugno 2021 la liquidità di Eutelsat ammontava a 1,9 miliardi di euro in contanti e linee di credito non utilizzate.

“Siamo estremamente entusiasti di cogliere questa opportunità per approfondire il nostro impegno nei confronti di OneWeb – è il commento dell’Ad Eutelsat, Rodolphe Belmer -. I notevoli progressi compiuti in vista della sua ormai imminente entrata in servizio, unitamente alla fiducia dimostrata sia dagli investitori che dai futuri clienti, ci rende ancora più convinti delle potenzialità OneWeb ell’orbita terrestre bassa”.

