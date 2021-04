Mappe satellitari a servizio delle emergenze: E-Geos in campo per la Protezione civile del Lazio - CorCom

Mappe satellitari a supporto della gestione delle emergenze, in primis incendi e alluvioni. E’ l’obiettivo dell’accordo firmato dalla Regione Lazio e E-Geos (80% Telespazio, 20% Agenzia spaziale italiana) per la fornitura di contenuti informativi geografici rapidi alla Protezione Civile della regione per l’innovazione aerospaziale nella prevenzione e monitoraggio di disastri natutali.

Dati geografici e mappe personalizzate

I servizi saranno erogati da E-Geos attraverso la piattaforma MapCy, sviluppata dalla società per fornire agli utenti dati a supporto della gestione di eventi emergenziali o a scopo di business intelligence.

I servizi forniti sono in grado di soddisfare in Near Real Time le richieste degli enti preposti al soccorso, che ricevono dati geografici e mappe standard o personalizzate.

“Siamo orgogliosi di poter mettere al servizio della Regione Lazio la lunga e consolidata esperienza di E-Geos nel settore della gestione delle emergenze, da anni il fiore all’occhiello della nostra società in Europa e nel mondo” dice Paolo Minciacchi, Ad E-Geos.

“L’accordo con la Protezione Civile della Regione Lazio – dice Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio – è un esempio di come le tecnologie aerospaziali possano contribuire a generare innovazione e collaborazioni che migliorano concretamente la vita delle persone”.

Strategie della Protezione civile del Lazio

L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio – spiega Carmelo Tulumello, direttore Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Lazio – sta completando la propria piattaforma informatica Seipci per la gestione di tutte le proprie attività istituzionali, dalla gestione degli eventi in sala operativa, alla gestione del volontariato con relativi mezzi e attrezzature, dalla formazione alla ricognizione e stima dei danni a seguito di una calamità naturale”.

“In parallelo si sta sviluppando un modulo della piattaforma dedicato alla pianificazione di protezione civile – spiega ancora Tulumello -. Raccogliendo e condividendo tutte le informazioni dei piani dialoghi con gli altri moduli gestionali utilizziamo al meglio, nella prevenzione dei rischi, tutte le informazioni prodotte dal Centro Funzionale Regionale con l’attività quotidiana di previsione, monitoraggio e sorveglianza. In questo senso un contributo ulteriore è dato dalle mappe satellitari fornite dal programma europeo Copernicus-Ems, impiegate per esempio nell’alluvione della piana di Rieti del febbraio 2021”.

L’offerta di E-Geos

Integrando l’offerta complessiva del Gruppo Leonardo nei servizi a supporto delle emergenze, E-Geos detiene una leadership a livello europeo nella geonformazione ed è capofila del consorzio industriale internazionale che dal 2012 eroga il Servizio Copernicus EMS Rapid Mapping per la Commissione Europea.

Fra i prodotti realizzati da E-Geos, mappe dell’area investita dall’emergenza generati utilizzando immagini e dati di archivio per avere lo stato aggiornato di strade, edifici, infrastrutture prima dell’evento – e post-evento, delle aree colpite.

I prodotti si basano su immagini satellitari acquisite durante o immediatamente dopo l’evento stesso utilizzando il sensore più idoneo: satellitare (ottico o radar), aereo o da drone, integrando le informazioni anche con informazioni ricavate dai social media o in situ.

