Navigazione satellitare, nuove funzionalità per Egnos: accordo Thales-Euspa - CorCom

In arrivo nuove funzionalità per il sistema di navigazione satellitare europeo Egnos: Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato il suo primo contratto con l’Agenzia dell’Unione Europea per il programma spaziale (Euspa), grazie al quale sarà possibile iniziare a sviluppare una nuova versione di Egnos per l’Europa, introducendo una stazione di uplink di nuova generazione che consentirà l’introduzione di nuovi satelliti geostazionari nel sistema per una migliore ridondanza. La stazione sarà anche “future proof”, in quanto compatibile con la futura emissione di messaggi multi-costellazione e a doppia frequenza.

“Il contratto firmato oggi rafforza la posizione di leadership di Thales Alenia Space nei sistemi satellitari Sbas e nella navigazione satellitare – spiega Benoit Broudy, vicepresidente Navigazione di Thales Alenia Space in Francia – Sostenuti da una forte attività di Ricerca & Sviluppo, stiamo attualmente sviluppando e testando con successo architetture e capacità Sbas di prossima generazione. La forte dinamica che sperimentiamo sui nostri mercati Sbas di esportazione in Asia, Africa e Oceano Indiano, dimostra la forte attrattività a livello globale della nostra soluzione ideata per i clienti”.

Egnos è il sistema europeo di navigazione satellitare, progettato per migliorare i messaggi di posizionamento forniti dal Gps. Dispiegato per la prima volta nel 2005, con il suo servizio aperto operativo dal 2009, è stato sviluppato da Thales Alenia Space in qualità di primo contraente ed è gestito da Euspa dal 2014.

