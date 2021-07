Planet Labs pronta all'Ipo: deal da 2,8 miliardi. Google tra i finanziatori - CorCom

L’approccio dell’ “agile aerospace” di Planet descrive la capacità del provider di accrescere rapidamente la capacità di catturare dati in orbita e ricavarne informazioni. In questo modo Planet riesce a portare ai clienti soluzioni sempre migliori abbattendo i costi rispetto alle tradizionali aziende dell’aerospazio. L’integrazione verticale di Planet (progettazione, costruzione e gestione dei satelliti le permette infatti di sviluppare in modo efficiente nuovi data layer e di rispondere rapidamente alle domande del mercato che via via emergono rispetto ad altri fornitori di dati sulla Terra basati su immagini satellitari.

Planet Labs investirà i proventi dell’accordo con dMY Technology per accelerare la sua crescita: l’azienda guidata dal ceo e co-fondatore Will Marshall (ex della Nasa) intende allargare la presenza nei mercati già raggiunti ed espandersi in mercati nuovi e anche offrire nuovi prodotti.