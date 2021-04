Thales Alenia Space e Microsoft, alleanza nel nome del cloud "satellitare" - CorCom

Thales Alenia Space e Microsoft hanno avviato insieme un progetto di innovazione nel campo delle tecnologie cloud per lo spazio. Si tratta di DeeperVision, una soluzione di elaborazione automatica di immagini , sviluppata da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo) e aggiunta alla piattaforma Microsoft Azure Orbital. Grazie a DeeperVision, si legge in una nota di Microsoft, tutte le immagini trasmesse dai satelliti per l’osservazione terrestre potranno essere immediatamente e sistematicamente analizzate, appena prodotte.

Come funziona la nuova soluzione

Più nello specifico, DeeperVision è una soluzione per l’analisi delle immagini digitali, che fa uso dell’intelligenza artificiale per processare e analizzare grossi volumi di immagini dell’osservazione della Terra, rilevare automaticamente come gli elementi evolvano nel tempo e monitorare aree di interesse, come cambiamenti, anomalie e analogie. Le informazioni vengono estratte in modo automatico e continuo dalle immagini in tempo reale. I risultati vengono poi immagazzinati come metadati in un più ampio catalogo. La soluzione permette agli utenti di focalizzarsi sul contenuto realmente rilevante delle immagini, in cui l’esperienza umana è fondamentale.

WEBINAR, 27 APRILE Servizi e vantaggi della trasformazione di rete verso il cloud Cloud Networking

“L’elaborazione di immagini satellitari su scala cloud è un elemento rivoluzionario per i nostri clienti che hanno bisogno di questi approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, per poter prendere rapidamente decisioni critiche per il successo delle le loro missioni”, spiega Tom Keane, Corporate Vice President di Azure Global in Microsoft. “Supportare innovazione di forte impatto per i nostri clienti è una priorità assoluta per Azure Space. L’aggiunta di DeeperVision a Azure Orbital è solo un primo passo nella nostra collaborazione con Thales Alenia Space”.

Attraverso l’iniziativa Azure Space recentemente annunciata, Microsoft sta promuovendo l’innovazione basata su cloud sul pianeta e oltre, con offerte e partnership che estendono la connettività satellitare ovunque nel mondo. La strategia di Microsoft si estende attualmente su oltre 60 aree cloud annunciate, analisi avanzate e capacità di intelligenza artificiale, insieme a una delle reti cloud veloce e resiliente. Un ecosistema ideale per supportare le esigenze dei clienti nella raccolta, nel trasporto e nell’elaborazione dei dati geospaziali. Grazie ai servizi delle stazioni di terra Azure Orbital di Microsoft, il segmento di terra, con le sue stazioni, la rete e le procedure, diventa una vera e propria piattaforma digitale ora integrata in Azure, consentendo agli operatori satellitari di comunicare e controllare i propri satelliti, elaborare i dati e scalare le operazioni direttamente con il cloud.

@RIPRODUZIONE RISERVATA