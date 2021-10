Thales Alenia Space e TelkomSat insieme per un nuovo satellite Tlc - CorCom

Realizzare un nuovo satellite per telecomunicazioni a servizio delle necessità dell’Indonesia: è questo l’oggetto del contratto stipulato da Thales Alenia Space con PT Telkom Satelit Indonesia (TelkomSat), la principale società di servizi per telecomunicazioni in Indonesia. Il nuovo satellite per le telecomunicazioni in banda larga si chiamerà HTS 113BT, e opererà in banda C/Ku dalla sua posizione orbitale a 113° Est. Basato sulla piattaforma 4000B2 di Thales Alenia Space, HTS 113BT fornirà più di 32 Gbps di capacità su tutto il territorio indonesiano. Avrà un peso di circa 4 tonnellate al lancio, sarà completato all’inizio del 2024 ed avrà un’aspettativa di vita di 15 anni.

Thales Alenia Space è il prime contractor del programma e sarà responsabile della progettazione, della realizzazione, dei test e della consegna del satellite, nonché della fase iniziale di posizionamento orbitale e dei test in orbita. La joint venture tra Thales e Leonardo fornirà, inoltre, il segmento di controllo a terra e si occuperà della formazione e del supporto in loco al team di ingegneri del cliente, mentre il supporto in orbita sarà fornito anche per l’intero ciclo di vita del satellite.

“Siamo molto lieti che TelkomSat, dopo una gara d’appalto aperta a livello internazionale, abbia riposto nuovamente fiducia in noi – afferma Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space – Continuare a sostenere lo sviluppo del business del nostro cliente, dopo Telkom 3S, è motivo di grande soddisfazione. HTS 113BT è il quarto programma di telecomunicazioni al servizio degli operatori satellitari indonesiani, a conferma del fatto che Thales Alenia Space è in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti offrendo un’ampia gamma di prodotti per satelliti per telecomunicazioni”.

“HTS 113BT – aggiunge Endi Fitri Herlianto, CEO di Telkomsat – rafforzerà l’infrastruttura di connettività in tutto l’arcipelago Indonesiano a supporto del business digitale e fornendo una migliore qualità del servizio al Paese”.

