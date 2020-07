È in corso al Senato il voto per il rinnovo dei componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante Privacy. Il Senato vota due componenti per ciascuna Autorità. Nel pomeriggio previsto il voto alla Camera per l’elezione degli altri componenti (due per Agcom e due per il Garante).

Alla presidenza del Garante Privacy va il candidato eletto più “anziano” fra i quattro componenti. Per il Presidente dell’Agcom è previsto invece il voto delle due Camere.

