Rete Unica Tlc, Beppe Grillo all’attacco di Open Fiber. E chiama in causa Cdp

“Cambiare subito l’amministratrice delegata di Open Fiber. Non all’altezza. E nominare una persona che inizi a lavorare alla fusione con Tim; fare entrare Cdp in Tim con un’ulteriore cifra del capitale che deve essere pari a quella di Bollorè (circa il 25%); dalla posizione di forza di Cdp, proporre ai francesi di vendere. A quel punto avremmo la maggioranza di Tim per avviare la creazione di un’unica società integrata Rete Mobile, 5G, banda ultralarga. Evitando che due soggetti con partecipazioni statali si facciano la guerra”. Beppe Grillo sul suo blog interviene sul tema della rete unica Tlc e sferra un durissimo attacco a Open Fiber, a Cdp e a tutta l’operazione Piano Bul.

“A distanza di tempo torno ad occuparmi di rete di telecomunicazioni e banda ultra-larga, ovvero quell’autostrada su cui sfrecciano i dati di milioni di cittadini e non solo, dal momento che siamo costretti a registrare a distanza di anni il completo fallimento dell’esperimento “Open Fiber”, la società che avrebbe dovuto spingere la digitalizzazione e lo sviluppo della fibra in tutta Italia”, si legge nel blog. “Le aree bianche, quelle su cui per intenderci nessuno voleva investire per dotarle di una rete all’altezza del resto del Paese, continuano ad essere arretrate come il terzo mondo, dal momento che Open Fiber, dopo essersi accaparrata bandi e relativi soldi pubblici, ha fallito miseramente registrando ritardi ormai incolmabili”.

Secondo Grillo la soluzione sarebbe “la maggioranza di Tim per avviare la creazione di un’unica società integrata rete mobile, 5G, banda ultra-larga”. Il tutto “evitando che due soggetti con partecipazioni statali, cioè Tim e Open Fiber, che hanno entrambe Cdp come azionista, si facciano la guerra”. Grillo esorta anche il ceo di Cdp Fabrizio Palermo a “spiegare i dettagli” evidenziando “il ruolo di “Giano bifronte” della stessa Cdp, che da una parte è azionista di Telecom e dall’altro è azionista (addirittura al 50%) di Open Fiber che fa concorrenza proprio a Telecom, roba da paese schizofrenico quale solo l’Italia può essere”. Enel, azionista al 50% di Open Fiber, “purtroppo non è compatibile con questo progetto, perché pretende di amministrare Open Fiber, comportandosi da ‘padre padrone’ e non semplicemente da azionista”.

“Non si possono commettere altri errori e ulteriori ritardi. Serve prudenza e razionalità nell’allocare le risorse e le grandi corporate non possono pensare di creare due autostrade di fibra parallele che scorrono l’una affianco all’altra. Piuttosto investano quelle risorse per colmare la disoccupazione e i ritardi nell’innovazione. Altrimenti saremo tagliati fuori definitivamente dalle nuove opportunità che intelligenze artificiali e nuove tecnologie ci offriranno nei prossimi anni. Oltre ad essere auspicabile un solo soggetto economico che possa occuparsi delle infrastrutture di telecomunicazioni, credo che sia anche vantaggioso per il soggetto stesso. Non possiamo prescindere dal fatto che il futuro delle telecomunicazioni in Italia ci sarà solo se avremo un unico soggetto solido che abbia dentro 5G, rete mobile e fibra”.

