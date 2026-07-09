Aduna ha annunciato un importante passo avanti nell’identity management. Si tratta di un sistema progettato per ridurre le frodi legate al processo di autenticazione. In collaborazione con At&T, T-Mobile e Verizon, il developer specializzato nella fornitura di API di rete standardizzate, sta infatti implementando una soluzione pensata per proteggere milioni di utenti di telefonia mobile statunitensi dalla crescente ondata di furti di identità basati sull’intelligenza artificiale.
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Autenticazione, addio all’otp: Aduna lancia la verifica basata sul network
In collaborazione con At&T, T-Mobile e Verizon, il developer specializzato nella fornitura di API di rete standardizzate sta implementando una soluzione che verifica in tempo reale l’autenticità di un numero di cellulare con l’operatore e la sua associazione alla sim e al dispositivo utilizzati
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