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Cavi sottomarini e crisi in Medioriente: rischio collasso digitale globale

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Dalla sicurezza energetica alla vulnerabilità delle reti dati, il conflitto nell’area tra Hormuz e Bab al‑Mandeb espone l’economia iperconnessa a rischi sistemici spesso sottovalutati

Pubblicato il 16 apr 2026
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I cavi sottomarini sono diventati il punto cieco della geopolitica contemporanea. Mentre l’attenzione internazionale resta concentrata su petrolio e gas, il conflitto che attraversa il Medio Oriente espone una fragilità ancora più profonda. Nei fondali del Mar Rosso passano le dorsali che sostengono l’economia digitale globale. Se venissero colpite, l’impatto supererebbe quello di qualsiasi shock energetico recente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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