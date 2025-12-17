Cloud computing e cybersecurity: 150 milioni di euro per Pmi e autonomi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha varato un nuovo pacchetto di incentivi da 150 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese (Pmi) e dei lavoratori autonomi, con focus su cloud computing e cybersecurity. L’obiettivo è spingere la transizione digitale nel tessuto produttivo nazionale attraverso un voucher da destinare all’acquisizione di soluzioni dedicate. L’iniziativa, contenuta in un decreto ministeriale firmato dal ministro Adolfo Urso, nasce da un confronto con il mercato e mette al centro le infrastrutture digitali come leva per la competitività e la resilienza aziendale.