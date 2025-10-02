Cybersecurity nella PA: strategie e azioni

Un appuntamento dedicato alla sicurezza informatica, con strategie, esperienze e strumenti di difesa al centro del confronto tra istituzioni, società in house e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). L’iniziativa è rivolta agli Enti locali di Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto e intende offrire uno spazio di sensibilizzazione e scambio. Oltre agli interventi e alle sessioni tematiche, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a una simulazione di attacco informatico, per sperimentare in prima persona dinamiche e risposte operative.

L’evento è organizzato dalle quattro società in house che compongono il Cerchio ICT – Lepida, Informatica Alto Adige, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale – in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A Bologna gli eventi si terranno in Viale della Fiera 8, presso la Sala 20 Maggio 2012, il 20 ottobre alle 13:30 e il 21 ottobre alle 9:30. Iscrizioni sulla piattaforma dedicata agli eventi del Cerchio ICT. Il programma completo delle tre giornate è disponibile su cerchioict.it.