Retelit ha avviato una collaborazione strategica con Coro, piattaforma dell’Illinois specializzata in soluzioni di cybersecurity per le piccole e medie imprese. L’obietto è quello di offrire “alle pmi italiane una protezione completa da qualsiasi minaccia, semplice da utilizzare e da gestire” e con un livello di servizio tipico delle grandi realtà.
Cybersecurity, Retelit scommette sul SaaS di Coro. Obiettivo: supporto alle pmi
La nuova partnership con la società dell’Illinois specializzata in soluzioni di sicurezza per le piccole e medie imprese consentirà ai clienti del gruppo di ottenere una piattaforma completa e semplice da utilizzare, con un livello di protezione di classe enterprise
