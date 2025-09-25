Cybersecurity, Retelit scommette sul SaaS di Coro. Obiettivo: supporto alle pmi

Retelit ha avviato una collaborazione strategica con Coro, piattaforma dell’Illinois specializzata in soluzioni di cybersecurity per le piccole e medie imprese. L’obietto è quello di offrire “alle pmi italiane una protezione completa da qualsiasi minaccia, semplice da utilizzare e da gestire” e con un livello di servizio tipico delle grandi realtà.