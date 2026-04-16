Cybersecurity tlc, il vero nodo è l’effetto domino sulle reti convergenti

scenari

La concentrazione dei servizi essenziali su un’unica infrastruttura amplia la superficie d’attacco e moltiplica i rischi per filiera, continuità operativa e sicurezza nazionale. Urgente una strategia su resilienza, supply chain, autonomia tecnologica e tutela di asset chiave come cavi sottomarini, satelliti e reti 5G. L’analisi di Aspen Institute