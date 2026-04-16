La cybersecurity tlc è uscita definitivamente dal perimetro tecnico per entrare in quello della sicurezza nazionale. Lo afferma l’Aspen Institute Italia, secondo cui queste sono considerate ormai infrastrutture critiche indispensabili per l’erogazione dei servizi essenziali e per la stabilità istituzionale del Paese.
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Cybersecurity tlc, il vero nodo è l’effetto domino sulle reti convergenti
La concentrazione dei servizi essenziali su un’unica infrastruttura amplia la superficie d’attacco e moltiplica i rischi per filiera, continuità operativa e sicurezza nazionale. Urgente una strategia su resilienza, supply chain, autonomia tecnologica e tutela di asset chiave come cavi sottomarini, satelliti e reti 5G. L’analisi di Aspen Institute
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