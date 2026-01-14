Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

il taglio del nastro

Kyndryl, a Roma il nuovo Security Briefing Center aperto a partner e clienti

Home Cyber Security
Indirizzo copiato

Inaugurato lo spazio nella sede del Tecnopolo Tiburtino, pensato per favorire collaborazione, sperimentazione e confronto su cybersecurity e resilienza digitale con imprese e istituzioni. La Global Head of Strategy Kris Lovejoy sulle sfide future legate al quantum: “La crittografia come la conosciamo oggi non sarà sufficiente: serve prepararsi ora”

Pubblicato il 14 gen 2026
Security Briefing Center Kyndryl Roma
KYLDRYL SEDE DI ROMA

Kyndryl rafforza la propria presenza in Italia e consolida il ruolo del Paese all’interno della strategia globale del gruppo sulla cybersecurity e la resilienza digitale. L’inaugurazione del Security Briefing Center di Roma, collocato nella sede romana della multinazionale, al Tecnopolo Tiburtino, rappresenta un’evoluzione del Security Operations Center di Kyndryl avviato nel 2023 e si inserisce in un percorso di investimento più ampio, che ha l’obiettivo di supportare la protezione e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture mission-critical grazie all’innovazione e un capitale umano fatto di competenze specialistiche di massimo livello.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Laura Di Raimondo

  • la vision

    Di Raimondo: “Data center e Tlc alleanza naturale: dai talenti la spinta alla crescita"

    08 Ott 2025

    Condividi
  • Sicurezza delle reti, cybersecurity nelle telecomunicazioni

  • L'INTERVENTO

    Sicurezza delle reti, come proteggere le infrastrutture critiche nell'era digitale

    05 Set 2025

    di Diego Chisena e Massimo Zampieri

    Condividi
  • spid-160914125240

  • il rapporto eurispes

    Italiani iperconnessi ma bloccati su Spid e Cie: una "minaccia" per la cittadinanza digitale

    14 Ago 2025

    Condividi
  • Satellite

  • tecnologie

    Quantum navigation, Airbus e Google rivoluzionano la sicurezza nei voli

    21 Lug 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x