Kyndryl, a Roma il nuovo Security Briefing Center aperto a partner e clienti

Kyndryl rafforza la propria presenza in Italia e consolida il ruolo del Paese all’interno della strategia globale del gruppo sulla cybersecurity e la resilienza digitale. L’inaugurazione del Security Briefing Center di Roma, collocato nella sede romana della multinazionale, al Tecnopolo Tiburtino, rappresenta un’evoluzione del Security Operations Center di Kyndryl avviato nel 2023 e si inserisce in un percorso di investimento più ampio, che ha l’obiettivo di supportare la protezione e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture mission-critical grazie all’innovazione e un capitale umano fatto di competenze specialistiche di massimo livello.