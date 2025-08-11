In Italia, molte piccole e medie imprese (Pmi) subiscono attacchi informatici e spesso è un errore umano a permetterlo. Malware, ransomware e phishing sono tra le tecniche più diffuse tra i cyber criminali.
Pmi sotto attacco: cybersicurezza è priorità nazionale. Ecco le guide di Acn
Errore umano, phishing, ransomware: le piccole e medie imprese italiane sono sempre più vulnerabili agli attacchi informatici. Per rafforzare la resilienza digitale del tessuto produttivo, l’Agenzia per la Cybersicurezza elenca le azioni chiave per aumentare la protezione del perimetro aziendale rivolte a dirigenti, dipendenti e fornitori
