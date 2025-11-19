Quantum security, Telsy e Fortinet alleate per difendere i dati nella nuova era digitale

La notizia segna un punto di svolta per il settore. Telsy, la factory di cybersecurity di Tim Enterprise, ha avviato una partnership con Fortinet per integrare tecnologie italiane di crittografia nei firewall di nuova generazione. L’obiettivo è chiaro: proteggere dati critici da minacce emergenti legate al calcolo quantistico, un tema che sta ridefinendo le priorità di imprese e Pubblica Amministrazione.

Il contesto è strategico. L’avvento della Quantum Era introduce rischi senza precedenti per la sicurezza delle reti. Gli algoritmi crittografici tradizionali, pilastri della protezione dei dati, potrebbero diventare vulnerabili di fronte alla potenza di elaborazione dei computer quantistici. Per questo, le soluzioni quantum-safe non sono più un’opzione, ma una necessità.

Tecnologia italiana al centro della trasformazione

La partnership si concretizza nell’integrazione della tecnologia Quell-X Quantum Key Distribution (Qkd) di Telsy con i firewall FortiGate di Fortinet. Questa soluzione consente di generare e distribuire chiavi crittografiche quantistiche, garantendo la riservatezza e l’integrità dei dati oggi e in futuro. L’integrazione è conforme agli standard Etsi, elemento che ne certifica la robustezza e l’interoperabilità.

Secondo il comunicato ufficiale, la connessione Vpn quantum-safe è progettata per un’implementazione plug-and-play, semplificando l’attivazione negli ambienti enterprise e PA dove le tecnologie Fortinet sono già diffuse. Questo approccio riduce i rischi di integrazione e accelera i tempi di deployment, fattori cruciali in un mercato che richiede soluzioni rapide e affidabili.

Il ruolo dell’ecosistema Fortinet

Fortinet, leader globale nella sicurezza informatica, ha costruito uno degli ecosistemi più ampi del settore. Il programma Fortinet Fabric Ready Technology Alliance Partner riunisce player tecnologici di primo piano per offrire soluzioni integrate e end-to-end. L’ingresso di Telsy in questa rete rappresenta un riconoscimento della capacità italiana di competere su scala globale.

“Questa collaborazione rappresenta un passo concreto nella costruzione di un ecosistema di sicurezza sempre più integrato e resiliente”, ha dichiarato Alessandra Michelini, Amministratrice Delegata di Telsy. Portare la tecnologia quantistica in una piattaforma globale come quella di Fortinet significa trasformare l’innovazione italiana in valore operativo per imprese e PA.

Dal canto suo, Massimo Palermo, Vicepresidente Italia e Malta di Fortinet, ha sottolineato come l’integrazione con Telsy contribuisca allo sviluppo di soluzioni quantum-safe e alla preparazione dei clienti per la Quantum Era. Un messaggio chiaro: la sicurezza non è più solo difesa, ma abilitazione della trasformazione digitale.

Quantum security e convergenza tecnologica

La partnership tra Tim Enterprise, Telsy e Fortinet si inserisce in un quadro più ampio di convergenza tra cloud, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. Questa sinergia è destinata a ridefinire le architetture di rete e i modelli di cybersecurity. Non si tratta solo di proteggere i dati, ma di garantire continuità operativa e fiducia in un ecosistema digitale sempre più complesso.

Le minacce quantistiche non sono più un’ipotesi remota. Studi internazionali indicano che entro il prossimo decennio i computer quantistici potrebbero compromettere gli algoritmi crittografici attuali. Investire oggi in soluzioni quantum-safe significa anticipare il rischio e costruire infrastrutture resilienti.

Implicazioni per imprese e Pubblica Amministrazione

Per le organizzazioni, la sfida è duplice: proteggere i dati sensibili e garantire compliance con normative sempre più stringenti. L’integrazione tra Telsy e Fortinet offre una risposta concreta, combinando eccellenza tecnologica italiana e piattaforme globali. Questo modello di collaborazione potrebbe diventare un benchmark per il settore, spingendo altri operatori a investire in soluzioni quantum-ready.

La cybersecurity evolve da funzione di supporto a driver strategico della trasformazione digitale. In questo scenario, la capacità di anticipare le minacce e adottare tecnologie di frontiera sarà determinante per la competitività delle imprese e la sicurezza delle infrastrutture critiche.