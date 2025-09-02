Secure by Design non è un’etichetta, ma un cambio di paradigma. È la risposta strutturale a un problema sistemico: la fragilità intrinseca dei prodotti digitali. Lanciato nel maggio 2024 dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) degli Stati Uniti, il Secure by Design Pledge rappresenta un impegno volontario ma concreto per i produttori di tecnologia. L’obiettivo è chiaro: spostare la responsabilità della sicurezza dalle mani degli utenti finali a quelle dei vendor, imponendo che la protezione sia integrata fin dalla fase di progettazione.
“Secure by Design”, verso un nuovo standard globale per la cybersecurity
Il programma Cisa cambia le regole della sicurezza digitale: Zyxel tra i primi vendor a implementare i sette principi volontari “del Secure by Design Pledge” proposti dall’authority statunitense
