Sicurezza di rete, Swisscom lancia la prima piattaforma Sase a misura d’impresa

Versa, specialista delle soluzioni Secure Access Service Edge (Sase), ha annunciato che la piattaforma Versa Sovereign Sase è alla base di Beem, la soluzione convergente di networking e sicurezza informatica di Swisscom, appena lanciata. Si tratta, si legge in una nota, della prima architettura Sase al mondo, distribuita dalle compagnie telefoniche e integrata nella rete, progettata specificamente per aziende di tutte le dimensioni.

Le caratteristiche di Beem

A differenza dei tradizionali approcci alla sicurezza informatica che si basano su agenti basati su dispositivi o soluzioni multi-vendor frammentate, Beem offre sicurezza integrata in modo nativo attraverso la rete stessa. L’architettura semplificata consente a Swisscom di offrire ai clienti aziendali la completa sovranità dei dati, il controllo operativo centralizzato e garanzie di livello di servizio end-to-end, garantendo una protezione coerente e ad alta affidabilità su larga scala.

“Con Beem, Swisscom sta ridefinendo il significato di essere un’azienda di telecomunicazioni nell’era digitale”, spiega Apurva Mehta, Chief Technical Officer di Versa. “Integrando Sovereign Sase di Versa in modo nativo nella rete Swisscom, stiamo abilitando un nuovo modello di connettività sicura e ad alte prestazioni che soddisfa le crescenti esigenze di riservatezza dei dati, conformità normativa e sovranità digitale. Beem definisce un modello per il modo in cui le società di telecomunicazioni possono fornire servizi di accesso sicuri all’interno del paese, da Zero Trust e Sd-Wan a Sse a spettro completo, semplificando al contempo le operazioni per le aziende di tutte le dimensioni.”

Egon Steinkasserer, Chief Technology Officer B2B di Swisscom, aggiugne: “Beem unisce la semplicità della protezione basata sulla rete al controllo strategico di un’infrastruttura sovrana. Grazie a Versa, ci consente di offrire servizi integrati di connettività internet e sicurezza informatica con la piena sovranità dei dati, in modo che i clienti Swisscom possano contare su una connettività semplice, sovrana e sicura”.

Controllo completo, sicurezza senza compromessi

Versa Sovereign Sase è un modello di implementazione annunciato a febbraio per la piattaforma VersaOne che consente ad aziende, enti governativi e fornitori di servizi come Swisscom di fornire servizi di rete e sicurezza avanzati e personalizzati direttamente dalla propria infrastruttura. Questo approccio “build-your-own” offre una potente alternativa all’affidarsi ad ambienti SaaS condivisi o di terze parti.

Progettata per soddisfare le esigenze di operatori che vivono in un’epoca caratterizzata da rigorosi requisiti di sovranità dei dati, crescenti minacce informatiche e complessità normativa, Versa Sovereign Sase offre alle organizzazioni un controllo operativo completo. È particolarmente adatta per entità in settori altamente regolamentati o che gestiscono infrastrutture critiche, offrendo la flessibilità di implementare un’architettura air-gapped o completamente interna al paese che garantisce i massimi livelli di protezione e conformità.

Cosa consente di fare la piattaforma Beem

Swisscom come detto è la prima compagnia telefonica al mondo a fornire servizi Sase nativamente integrati nelle sue reti mobili e fisse, eliminando la necessità di sovrapposizioni di sicurezza o componenti aggiuntivi di terze parti. Beem è gestito, ospitato e governato interamente in Svizzera, garantendo l’allineamento con le normative sulla protezione dei dati come Gdpr e Nis2, mantenendo al tempo stesso la piena residenza e il controllo dei dati.

Grazie a Versa Sovereign Sase, Beem consolida networking e sicurezza in un’unica piattaforma modulare, semplificando l’architettura, accelerando l’implementazione e riducendo i costi operativi. Che si tratti di una piccola impresa, di un ente pubblico o di un gestore di infrastrutture critiche, quindi, Beem è scalabile per soddisfare diverse esigenze con un accesso ad alta sicurezza e a basso attrito. La piattaforma infine consente una connettività sicura e basata sull’identità nel momento in cui un dispositivo si connette, senza bisogno di app, agenti o tunnel. L’autenticazione del dispositivo è integrata direttamente nella scheda SIM per un controllo degli accessi nativo e zero-trust.