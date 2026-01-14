Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Tlc, la sicurezza cambia baricentro: dall’infrastruttura ai processi

Dalle interazioni con l’utenza alla gestione dei cambiamenti, la pressione cresce dove bastano prassi e persone per generare impatti immediati. Continuità del servizio, dipendenze esterne e automazione spingono verso governance, controllo e capacità di rendicontazione in tempi regolatori

Pubblicato il 14 gen 2026
Davide Di Labio

Partner Kpmg

La sicurezza telco sta cambiando bersaglio. Per anni l’abbiamo raccontata come un tema “di rete”: proteggere core, trasporto, accesso. Oggi il punto di rottura è più prosaico e più pericoloso: la relazione. App, portali, customer care, procedure di recovery, SIM change, onboarding, comportamento del personale corporate. È lì che l’attacco trova attrito minimo e impatto massimo, perché non deve “sfondare” l’infrastruttura: deve convincere qualcuno, o infilarsi in una prassi. GSMA Intelligence lo mette in numeri con una frattura difficile da ignorare: per gli operatori europei la minaccia è alta sia sulla rete sia sull’IT customer-facing (92% in entrambi i casi), ma quando si chiede quanto siano solide le difese la rete “tiene” (76% si dichiara strong/very strong) e il fronte verso il cliente si sbriciola (28%).

