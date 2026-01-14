Tlc, la sicurezza cambia baricentro: dall’infrastruttura ai processi

La sicurezza telco sta cambiando bersaglio. Per anni l’abbiamo raccontata come un tema “di rete”: proteggere core, trasporto, accesso. Oggi il punto di rottura è più prosaico e più pericoloso: la relazione. App, portali, customer care, procedure di recovery, SIM change, onboarding, comportamento del personale corporate. È lì che l’attacco trova attrito minimo e impatto massimo, perché non deve “sfondare” l’infrastruttura: deve convincere qualcuno, o infilarsi in una prassi. GSMA Intelligence lo mette in numeri con una frattura difficile da ignorare: per gli operatori europei la minaccia è alta sia sulla rete sia sull’IT customer-facing (92% in entrambi i casi), ma quando si chiede quanto siano solide le difese la rete “tiene” (76% si dichiara strong/very strong) e il fronte verso il cliente si sbriciola (28%).