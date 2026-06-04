Le app di messaggistica sono diventate uno dei principali terreni d’azione per il cybercrime. Secondo una nuova ricerca globale condotta da Kaspersky, in Italia un singolo messaggio dall’aspetto attendibile può causare una perdita media di 770 euro, mentre oltre la metà delle truffe va a buon fine entro 30 minuti.
l'analisi
Truffe su WhatsApp, in Italia bastano 30 minuti per perdere 770 euro
Una ricerca Kaspersky fotografa l’escalation delle frodi via messaggio: colpite tutte le generazioni, con l’intelligenza artificiale che rende più credibili identità, voci e conversazioni false
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