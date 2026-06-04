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Truffe su WhatsApp, in Italia bastano 30 minuti per perdere 770 euro

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Una ricerca Kaspersky fotografa l’escalation delle frodi via messaggio: colpite tutte le generazioni, con l’intelligenza artificiale che rende più credibili identità, voci e conversazioni false

Pubblicato il 4 giu 2026
Cybersecurity, cybercrime, hacker, attacco informatico, sicurezza informatica, malware, Ddos, ransomware, truffe su WhatsApp

Le app di messaggistica sono diventate uno dei principali terreni d’azione per il cybercrime. Secondo una nuova ricerca globale condotta da Kaspersky, in Italia un singolo messaggio dall’aspetto attendibile può causare una perdita media di 770 euro, mentre oltre la metà delle truffe va a buon fine entro 30 minuti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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