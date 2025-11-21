Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

5G, cavi e quantum: l’Ue mette sul piatto 389 milioni di euro

I contributi sono stati assegnati a 56 progetti da finanziare nell’ambito dell’iniziativa Connecting Europe Facility (Cef) Digital. La strategia si tradurrà nella realizzazione di reti dorsali digitali sicure, resilienti e ad alte prestazioni, in progetti pilota su larga scala nel campo della quinta generazione mobie per i corridoi di trasporto e nella diffusione di infrastrutture sicure per le comunicazioni quantistiche

Pubblicato il 21 nov 2025
La Commissione europea ha selezionato 56 progetti da finanziare nell’ambito dell’iniziativa Connecting Europe Facility (Cef) Digital. Si tratta di programmi, provenienti dal quarto ciclo di inviti a presentare proposte nell’ambito del piano Cef Digital, che ora possono accedere a un finanziamento complessivo di 389 milioni di euro destinato ad accelerare l’implementazione di infrastrutture digitali all’avanguardia in tutta l’Ue.

