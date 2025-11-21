La Commissione europea ha selezionato 56 progetti da finanziare nell’ambito dell’iniziativa Connecting Europe Facility (Cef) Digital. Si tratta di programmi, provenienti dal quarto ciclo di inviti a presentare proposte nell’ambito del piano Cef Digital, che ora possono accedere a un finanziamento complessivo di 389 milioni di euro destinato ad accelerare l’implementazione di infrastrutture digitali all’avanguardia in tutta l’Ue.
5G, cavi e quantum: l’Ue mette sul piatto 389 milioni di euro
I contributi sono stati assegnati a 56 progetti da finanziare nell’ambito dell’iniziativa Connecting Europe Facility (Cef) Digital. La strategia si tradurrà nella realizzazione di reti dorsali digitali sicure, resilienti e ad alte prestazioni, in progetti pilota su larga scala nel campo della quinta generazione mobie per i corridoi di trasporto e nella diffusione di infrastrutture sicure per le comunicazioni quantistiche
