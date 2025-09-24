Un elenco di sette multinazionali, “big tech” e non, considerate emblematiche nel “minare i principi democratici”. A stilarlo è il report Corporate Underminers of Democracy 2025, realizzato da Ituc, la International Trade Union Confederation, che mette in luce come questi gruppi non si limitino a esercitare pressioni politiche o a eludere responsabilità fiscali, ma vadano ben oltre, alimentando la militarizzazione dell’economia globale e arrivando a sostenere forze politiche di estrema destra.
Affari e politica, ecco come le Big Tech mettono sotto pressione la democrazia
Il report “Corporate Underminers of Democracy 2025” della International Trade Union Confederation denuncia il ruolo di alcuni colossi globali nel rafforzare dinamiche autoritarie e nel finanziare movimenti della destra radicale. I sindacati: “La convergenza tra interessi economici e potere sta erodendo i principi su cui si basa il nostro sistema”
