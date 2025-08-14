AI a misura d’impresa: Ntt Data e Google Cloud uniscono le forze

Ntt Data ha annunciato una partnership globale con Google Cloud per “accelerare le innovazioni cloud basate sull’intelligenza artificiale e sbloccare nuove possibilità con l’AI per le organizzazioni aziendali di tutti i settori”.

La partnership si basa sull’accordo di co-innovazione siglato nel 2024 da Ntt Data e Google Cloud nella regione Apac. Inoltre, rafforza ulteriormente l’acquisizione da parte di Ntt Data di Niveus Solutions, uno dei principali specialisti di Google Cloud, premiato con tre Google Cloud Awards 2025: “Google Cloud Country Partner of the Year – India”, “Google Cloud Databases Partner of the Year – Apac” e “Google Cloud Country Partner of the Year – Chile”.

I contenuti e le finalità della partnership

Le due società, quindi, punteranno a sviluppare congiuntamente servizi cloud e di intelligenza artificiale personalizzati per gli utenti aziendali, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale agentica specifica per settore, alle funzionalità cloud native e alle soluzioni cloud sovrane per aziende in settori quali banche, assicurazioni, produzione, vendita al dettaglio, sanità, scienze della vita e settore pubblico. Significativi investimenti congiunti nel go-to-market supporteranno l’adozione di queste soluzioni nei mercati chiave.

Il mercato a cui mira la partnership è già ampio e in rapida crescita: secondo la società di ricerca Gartner, la spesa globale per i servizi cloud pubblici, compresi i servizi di infrastruttura cloud come Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS) – ha raggiunto i 595,7 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinato ad aumentare di oltre il 21% su base annua fino a raggiungere i 723 miliardi di dollari nel 2025.

“Combinando la profonda esperienza di Ntt Data nell’intelligenza artificiale, nella modernizzazione cloud-native e nelle soluzioni aziendali con le tecnologie avanzate di Google Cloud, stiamo aiutando le aziende ad accelerare l’adozione del cloud basato sull’intelligenza artificiale a livello globale e a sbloccare nuove opportunità di crescita”, commenta Marv Mouchawar, responsabile dell’innovazione globale di Ntt Data.

Kevin Ichhpurani, presidente dell’ecosistema globale dei partner di Google Cloud, aggiunge: “La nostra partnership con Ntt Data aiuterà le imprese a utilizzare l’AI agentica per migliorare i processi aziendali e risolvere sfide industriali complesse. Combinando l’AI di Google Cloud con l’esperienza di implementazione di Ntt Data, consentiremo ai clienti di implementare agenti intelligenti che modernizzano le operazioni e offrono un valore significativo alle loro organizzazioni”.

Promuovere l’innovazione AI in tutti i settori industriali

In particolare, Ntt Data sfrutterà la tecnologia Google Cloud per sviluppare diverse soluzioni di intelligenza artificiale e cloud specifiche per settore, accelerando la trasformazione aziendale in settori quali quello bancario, assicurativo, manifatturiero, retail, sanitario, delle scienze della vita e pubblico.

Ad esempio, nel verticale dei servizi finanziari, questa collaborazione supporterà la conformità normativa e la rendicontazione attraverso soluzioni Ntt Data come Regla, che sfruttano l’infrastruttura AI scalabile di Google Cloud. Nel settore dell’ospitalità, invece, Virtual Travel Concierge di Ntt Data migliora l’esperienza dei clienti e stimola le vendite con un supporto multilingue 24 ore su 24, sette giorni su sette, la pianificazione degli itinerari in tempo reale e consigli di viaggio intelligenti. Non solo: utilizza le funzionalità dei modelli Gemini di Google per promuovere la personalizzazione in oltre tre milioni di conversazioni mensili.

Una suite completa di prodotti e servizi

Ntt Data supporterà queste innovazioni attraverso una suite completa di servizi che include consulenza, sviluppo, implementazione e hosting continuo e servizi gestiti.

Combinando i modelli collaudati e l’esperienza di Ntt Data nella fornitura di servizi con la tecnologia di Google Cloud, la partnership punta ad accelerare lo sviluppo di soluzioni ripetibili e scalabili per la trasformazione aziendale. Al centro di questa strategia di innovazione c’è Takumi, il framework GenAI di Ntt Data che guida i clienti dall’ideazione alla distribuzione a livello aziendale. Takumi si integra perfettamente con lo stack AI di Google Cloud, consentendo la rapida prototipazione e l’operatività dei casi d’uso GenAI.

L’iniziativa espande l’ecosistema Smart AI Agent di Ntt Data, che unisce partnership tecnologiche strategiche, risorse specializzate e un motore di talenti pronto per l’AI per aiutare i clienti a implementare e gestire un’AI responsabile e orientata al business su larga scala.

Via a un Google Cloud Business Group dedicato

Ntt Data ha anche istituito un Google Cloud Business Group globale dedicato composto da migliaia di ingegneri, architetti e consulenti. Questo team globale di Ntt Data lavorerà in stretta collaborazione con i team di Google Cloud per aiutare i clienti ad adottare e scalare le tecnologie cloud basate sull’AI.

La società sta inoltre investendo in programmi di formazione avanzata e certificazione per garantire che i team di vendita, prevendita e consegna siano attrezzati per vendere, proteggere, migrare e implementare soluzioni cloud basate sull’AI. L’azienda mira a certificare 5.000 ingegneri nella tecnologia Google Cloud, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di leader nella trasformazione cloud su scala globale.

Inoltre, entrambe le aziende stanno co-investendo in campagne di vendita e di commercializzazione globali per accelerare l’adozione da parte dei clienti nei settori prioritari. Allineando le competenze tecniche, commerciali e di marketing, le aziende mirano a scalare in modo efficiente soluzioni trasformative nei mercati globali.