Si rafforza l’impegno dell’Unione europea per la creazione di un’intelligenza artificiale sovrana. Ieri infatti la Commissione di Bruxelles, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti hanno firmato un protocollo d’intesa sulle Gigafactory dedicate per l’appunto all’AI.
AI sovrana, l’Ue accelera: intesa con la Bei per le Gigafactory
Coinvolto anche il Fondo europeo per gli investimenti: lo scopo del memorandum è quello di definire un quadro per una migliore cooperazione tra i partecipanti. Previste iniziative di consulenza progettuale a un numero selezionato di potenziali consorzi che hanno presentato la loro candidatura. Opportunità strategica per le telco
