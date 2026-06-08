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Amazon Music Prime e Music Unlimited: 4 mesi gratis con la promozione estiva di Amazon

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Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited tornano protagonisti dell’estate 2026 con una promozione che consente di ascoltare musica, podcast e audiolibri gratis per 4 mesi. L’offerta è riservata ai clienti Prime idonei e resta disponibile solo per un periodo limitato

Pubblicato il 8 giu 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

Amazon Music Prime: 4 mesi gratis, la promozione estate 2026
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Amazon Music Prime gratis in 3 punti chiave

  • Promozione: Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi (3 mesi per non-Prime); offerta valida fino al 29 giugno 2026.
  • Destinatari: nuovi clienti e abbonati Amazon Music Prime che non hanno già usato la prova; utenti selezionati secondo condizioni Amazon; rinnovo automatico a 10,99€/mese.
  • Vantaggi: accesso a oltre 100 milioni di brani, podcast senza pubblicità, download offline, skip illimitati e audio in HD e audio spaziale.
Riassunto generato con AI

Per l’estate 2026 Amazon lancia una nuova promozione a tempo limitato che permette di accedere gratuitamente ad Amazon Music Unlimited per quattro mesi.

L’iniziativa di Amazon Music Prime è destinata ai nuovi clienti del servizio e agli utenti Prime che non hanno mai attivato il periodo di prova. L’offerta per avere gratis Amazon Music Prime è disponibile fino al 29 giugno 2026 e consente di utilizzare senza costi aggiuntivi tutte le funzionalità premium della piattaforma.

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Amazon Music Prime e Music Unlimited: l’offerta per avere 4 mesi gratis

La promozione Amazon Music Prime consente di utilizzare Amazon Music Unlimited senza alcun costo per quattro mesi consecutivi. L’iniziativa rientra nelle campagne dedicate al Prime Day e punta ad ampliare la base utenti del servizio musicale del gruppo guidato da Amazon.

L’offerta è riservata:

  • ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited
  • agli abbonati Amazon Prime che non hanno mai sfruttato una prova gratuita del servizio.

Per gli utenti non iscritti a Prime, invece, il periodo gratuito previsto è di tre mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo standard di 10,99 euro al mese, salvo disdetta effettuata prima della scadenza.

La disponibilità dell’offerta è limitata nel tempo e termina il 29 giugno 2026.

Cosa include Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited rappresenta la versione premium dell’offerta audio Amazon e si distingue da Amazon Music Prime per un catalogo più ampio e funzionalità avanzate.

Gli utenti possono accedere a oltre 100 milioni di brani musicali, podcast senza pubblicità e una selezione di audiolibri. Il servizio supporta inoltre l’audio ad alta definizione (HD) e l’audio spaziale.

Tra le principali funzionalità disponibili ricordiamo:

  • ascolto senza pubblicità;
  • riproduzione on demand dei contenuti;
  • skip illimitati;
  • download per ascolto offline;
  • qualità audio HD e Ultra HD;
  • supporto all’audio spaziale.

Differenze tra Amazon Music Prime e Music Unlimited

CaratteristicaAmazon Music PrimeAmazon Music Unlimited
Catalogo musicaleAmpio catalogo incluso in PrimeOltre 100 milioni di brani
PubblicitàAssenteAssente
Ascolto offlineDisponibileDisponibile
Audio HD e spazialeLimitatoCompleto
Riproduzione on demandLimitataCompleta
Skip illimitatiNon sempre disponibiliInclusi

I costi per ascoltare musica con Amazon Music Prime dopo il periodo gratuito

Chi decide di mantenere attivo il servizio dopo i quattro mesi promozionali passerà automaticamente al piano individuale standard.

Fase dell’offertaPrezzo
Primi 4 mesiGratis
Dal quinto mese10,99 euro/mese
Disdetta anticipataGratuita

L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento attraverso le impostazioni dell’account Amazon, evitando così il rinnovo automatico successivo al periodo promozionale.

Amazon Music Prime, l’offerta pensata per l’estate per gli amanti della musica

La durata della promozione consente agli utenti di utilizzare gratuitamente Amazon Music Unlimited per tutta la stagione estiva, fino alla fine di settembre e ai primi giorni di ottobre.

Un periodo particolarmente strategico per Amazon, che sfrutta la visibilità del Prime Day per promuovere uno dei principali servizi inclusi nel proprio ecosistema digitale.

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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