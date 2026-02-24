Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

AMD – Meta, maxi accordo da 6 gigawatt sui data center AI

Partnership pluriennale e multigenerazionale per l’impiego delle GPU Instinct nelle infrastrutture di nuova generazione. Prime consegne nel 2026 con architettura Helios e processori EPYC

Pubblicato il 24 feb 2026
AMD e Meta rafforzano la loro collaborazione con un’intesa destinata a segnare una delle più rilevanti operazioni infrastrutturali nel campo dell’intelligenza artificiale. Le due aziende hanno annunciato un accordo per implementare data center AI fino a 6 gigawatt di potenza installata, una misura che indica la capacità energetica complessiva delle infrastrutture che verranno progressivamente realizzate .

