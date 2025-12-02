Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

cambio al vertice

Apple rilancia sull’AI: Subramanya prende il posto di Giannandrea

Home Digital Economy
Il responsabile del team di intelligenza artificiale di Cupertino lascia l’incarico al super esperto che proviene da Microsoft e Google. L’obiettivo della riorganizzazione? Accelerare l’integrazione della tecnologia nei prodotti consumer, un punto considerato cruciale per l’evoluzione del gruppo

Pubblicato il 2 dic 2025
Apple rilancia sull’AI: Subramanya prende il posto di Giannandrea

John Giannandrea, il responsabile del team di intelligenza artificiale di Apple, lascerà il proprio incarico. La ragione di questo importante cambio di leadership andrebbe addotta al ritardo accumulato nell’integrazione dell’AI generativa nei prodotti di Cupertino.

