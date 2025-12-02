John Giannandrea, il responsabile del team di intelligenza artificiale di Apple, lascerà il proprio incarico. La ragione di questo importante cambio di leadership andrebbe addotta al ritardo accumulato nell’integrazione dell’AI generativa nei prodotti di Cupertino.
Apple rilancia sull’AI: Subramanya prende il posto di Giannandrea
Il responsabile del team di intelligenza artificiale di Cupertino lascia l’incarico al super esperto che proviene da Microsoft e Google. L’obiettivo della riorganizzazione? Accelerare l’integrazione della tecnologia nei prodotti consumer, un punto considerato cruciale per l’evoluzione del gruppo
