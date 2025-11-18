Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

LA GUIDA

Aprire un conto online: guida ai migliori (secondo noi) del 2026

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

L’apertura veloce di un conto richiede l’identificazione digitale, con SPID come metodo più raffiliaapido e sicuro. Per le aziende, il conto online è essenziale per la trasparenza fiscale e l’efficienza operativa. La vera convenienza di un conto risiede nell’analisi del Foglio Informativo.

Pubblicato il 18 nov 2025
Aprire un conto online

Registrarsi per un nuovo conto online

L’identificazione digitale è la chiave per l’apertura veloce: Il fattore che determina la velocità di apertura di un conto online, sia per un privato che per un’azienda, è la modalità di identificazione remota del richiedente o del legale rappresentante. L’utilizzo dello SPID è riconosciuto come il metodo più rapido e sicuro, permettendo di completare l’identificazione e passare alla firma digitale in tempi record.

Per le aziende il Conto online è fondamentale: L’apertura di un conto business separato dalle finanze personali è una necessità gestionale e di trasparenza fiscale. I conti aziendali digitali offrono vantaggi operativi cruciali, come la rapida integrazione con i software di contabilità e fatturazione elettronica, garantendo un monitoraggio immediato dei flussi di cassa.

La scelta tra “Zero Fee” e canone richiede un’analisi approfondita dei costi accessori: La convenienza di un conto online, sia per il privato che per l’azienda, non si esaurisce nell’assenza del canone mensile. I conti “gratuiti” o a canone azzerabile devono essere valutati attentamente in base al proprio profilo operativo. È cruciale esaminare il Foglio Informativo per scovare i costi nascosti.

ALa trasformazione digitale ha standardizzato l’accesso ai servizi bancari. Oggi aprire un conto online è un’operazione completamente dematerializzata, che consente al richiedente di avviare e concludere l’intero procedimento a distanza. Tale evoluzione ha ridotto i tempi di attivazione a pochi minuti, allineandosi in modo efficace con i requisiti di rapidità del moderno settore finanziario.

Indice degli argomenti

Aprire un conto online come privato: la procedura più veloce

L’evoluzione delle normative e delle tecnologie ha permesso alle banche digitali e tradizionali di offrire un onboarding interamente virtuale. La procedura più veloce per un privato si articola generalmente in quattro passaggi chiave:

  • la compilazione del form online con i dati anagrafici
  • il caricamento dei documentirichiesti dall’istituto bancario
  • l’identificazione dell’identità tramite SPID o videocamera
  • la firma digitale del contratto

Cosa serve a un privato per completare l’apertura in 5 minuti

Per completare l’apertura in circa cinque minuti il privato deve avere a portata di mano alcuni elementi essenziali:

  • un documento d’identità in corso di validità (carta d’Identità, passaporto o patente),
  • la tessera sanitaria (o codice fiscale)
  • numero di cellulare
  • indirizzo email

Le differenze chiave tra identificazione con SPID, webcam e bonifico

Il nodo centrale e discriminante in termini di velocità è rappresentato dalla modalità di identificazione del cliente, obbligatoria per legge. Esistono principalmente tre canali di verifica a distanza:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): Rappresenta la modalità più rapida se l’utente ne è già in possesso. Lo SPID, rilasciato da enti accreditati, garantisce un’identificazione certa e immediata (Livello 2 o superiore) consentendo di saltare i successivi passaggi di verifica visiva o tramite bonifico e procedere direttamente alla firma del contratto;
  • Webcam o video identificazione: Questa procedura prevede un breve video-selfie o una videochiamata con un operatore della banca. Al cliente viene chiesto di inquadrare sé stesso e i documenti d’identità. Pur essendo molto veloce (spesso meno di 5 minuti) richiede un ambiente ben illuminato e una connessione stabile, a volte necessitando di un tempo di verifica successivo da parte della banca prima dell’attivazione;
  • Bonifico bancario: Alcuni istituti consentono l’identificazione effettuando un bonifico di piccolo importo (anche solo 1 euro) da un conto corrente già attivo e intestato al richiedente. Questo metodo convalida l’identità del cliente sfruttando una verifica già avvenuta in precedenza ma è meno immediato poiché l’attivazione del nuovo conto è vincolata alla ricezione e alla verifica del bonifico stesso.

Selfyconto, canone zero e azzerabile anche per gli over 30

Mediolanum SelfyConto
4.8

Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 €

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS

APRI IL TUO CONTO

SelfyConto offre un conto corrente a canone azzerabile che include due incentivi economici significativi: un tasso d’interesse agevolato sui vincoli e un bonus in Buoni Amazon.

Promozione risparmio: 3% annuo lordo con scadenza 30 Novembre 2025

  • Tasso promozionale: Si ottiene un tasso del 3% annuo lordo sulle somme vincolate.
  • Durata del vincolo: 6 mesi.
  • Svincolo libero: La promozione prevede la possibilità di svincolare i fondi in qualsiasi momento prima della scadenza, mantenendo comunque gli interessi maturati fino a quel giorno.
  • Per accedere al tasso del 3%, è necessario accreditare lo stipendio o la pensione sul conto.
  • L’importo vincolabile va da un minimo di 100 € a un massimo di 500.000 €.
  • Scadenza Apertura Conto: si deve richiedere il vincolo entro il 5 dicembre 2025.

Canone del conto corrente con SelfyConto: gratuito per il primo anno

Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno per tutti e può essere azzerato in seguito:

CategoriaPrimo AnnoDopo il Primo AnnoCondizioni di Azzeramento (Over 30)
Under 30GratuitoGratuito fino al compimento dei 30 anni.
Over 30Gratuito3,75 €/meseSi azzera accreditando lo stipendio/pensione OPPURE spendendo almeno 500 €/mese con la carta (fino al 31/12/2027).

Bonus in buoni regalo Amazon.it: fino a 60 €

Questa operazione a premi è valida fino al 31 dicembre 2025

  • Primo Bonus 10 €:Dopo aver aperto SelfyConto richiedere la carta di debito Mediolanum Card
  • Secondo Bonus 50 €: Spendere un totale di almeno 50 € entro il 31 gennaio 2026 utilizzando la propria Mediolanum Card.

Indipendentemente dall’età e dal canone, il conto offre servizi essenziali sempre gratuiti, quali:

  • Bonifici SEPA: Gratuiti, inclusi i bonifici SEPA istantanei.
  • Prelievi ATM: Gratuiti in tutta l’Area Euro.
  • Carta di debito fisica: Gratuita per il primo anno poi 10 €/anno.
  • SDD (Addebito Utenze): Gratuito.
Richiedi Selfyconto

Hype: cashback, bonifici istantanei e gestione 100% da App

HYPE
4.3

Istituto bancario: HYPE

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: GRATIS

Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: Nessuno

APRI IL TUO CONTO

Il principale elemento di attrattiva del conto Hype nella sua versione Base è il canone di tenuta conto gratuito (Zero Fee).

  • Il conto è ricaricabile in diverse modalità senza limiti annuali di avvaloramento: tramite bonifico, da altra carta o in contanti.
  • I bonifici SEPA ordinari e istantanei sono inclusi e gratuiti.
  • Viene fornita una carta di debito virtuale immediatamente disponibile in app per acquisti online e in negozio. La versione fisica della carta è opzionale e richiedibile al costo una tantum di 9,90 €.
  • I prelievi in Euro sono gratuiti solo fino a un massimo di 250 € al mese. Successivamente, viene applicata una commissione di 2 € per ogni prelievo. Il limite massimo giornaliero di prelievo è fissato a 500 €.

Hype integra diverse funzionalità pensate per semplificare la gestione finanziaria e l’interazione sociale:

  • Scambio Denaro (P2P): consente di inviare e ricevere denaro istantaneamente tra contatti Hype utilizzando semplicemente il numero di telefono o l’email, facilitando la divisione di spese e conti.
  • Pagamenti e sicurezza: La carta virtuale è disponibile subito e può essere utilizzata in totale sicurezza, con possibilità di bloccarla e sbloccarla direttamente dall’applicazione in tempo reale. Il conto supporta la domiciliazione automatica delle utenze.
  • Analisi Spese (Radar): la funzione Radar categorizza e monitora automaticamente le entrate e le uscite, offrendo una visione immediata delle abitudini di spesa dell’utente per facilitare il controllo finanziario e la pianificazione del risparmio.

Incentivi al risparmio e vantaggi aggiuntivi

Il conto mira a incentivare il risparmio e l’utilizzo attraverso meccanismi premianti:

  • Box risparmi: Permette di definire obiettivi di spesa futuri (es. acquisti specifici) e mettere da parte somme in automatico, monitorando l’avanzamento verso il target stabilito.
  • Cashback online: Offre la possibilità di ottenere fino al 10% di rimborso (cashback) sugli acquisti effettuati presso brand convenzionati tramite l’app.
  • Hype Club: Un programma che premia l’utente con punti, ad esempio per l’invito di amici, che possono essere convertiti in Gift Card di vari marchi.

Confronto conti online versioni Hype Base, Next e Premium

Comprendo l’esigenza di una panoramica chiara, professionale e comprensibile. L’offerta di Hype si articola su tre piani distinti, progettati per intercettare diverse fasce di clientela, dall’utente base orientato al risparmio, al viaggiatore che necessita di servizi premium.

Di seguito è presentata una sintesi delle caratteristiche finanziarie e dei servizi distintivi di Hype.

Caratteristica PrincipaleHype BaseHype NextHype Premium
Canone MensileGratuito (0,00 €)2,90 €9,90 €
Tipo di CartaVirtuale Visa (fisica a pagamento)Fisica MastercardFisica World Elite Mastercard
Prelievi ATM (Italia/UE)Gratuiti fino a 250 €/mese, poi 2,00 € a operazione.Gratuiti e IllimitatiGratuiti e Illimitati
Prelievi e Pagamenti (Estero Extra UE)Tasso maggiorato (3% di commissione)Tasso maggiorato (1,5% di commissione)Tasso di Cambio Zero (Gratuiti)
Bonifici IstantaneiGratuitiGratuitiGratuiti
Bonifici PeriodiciNon inclusiInclusi (Gratuiti)Inclusi (Gratuiti)
Ricarica con Carta/Wallet0,90 € a operazioneGratuitaGratuita
Pagamenti Bollettini (pagoPA/CBILL)Commissioni fisse (es. 1,15 € per pagoPA)Gratuiti (Promozione 2025)Gratuiti Sempre (Zero commissioni)
Assicurazioni ViaggioNon incluseNon incluseIncluse (Spese mediche, bagagli, ritardi, ecc.)
AssistenzaStandardStandardPrioritaria (WhatsApp, email, telefono, chat)
Servizi Aggiuntivi DistintiviCashback, Box Risparmi, Comparatore Facile.it.Polizza acquisti/prelievi, Assicurazione elettrodomestici/medica di base.Accesso Lounge Aeroportuali, Copertura Cyber Risk, Assistenza digitale.

Analisi dettagliata per piano Hype: Base, Next e Premium

La gamma HYPE offre una progressione di servizi, dove l’aumento del canone mensile si traduce in una riduzione delle commissioni sulle operazioni e un’ampia inclusione di coperture assicurative e servizi di assistenza.

Hype Base

Il conto Hype Base è il prodotto entry-level ideale per chi cerca un conto a canone zero per la gestione quotidiana. Offre servizi essenziali come l’accredito dello stipendio, bonifici istantanei gratuiti e la possibilità di prelevare senza costi fino a 250 € al mese. La sua forza risiede nell’assenza di spese fisse e nei servizi digitali per la gestione finanziaria (Radar per l’analisi spese e Box Risparmi). L’unica limitazione significativa è l’applicazione di commissioni fisse per i pagamenti PagoPA/CBILL e la maggiorazione sul tasso di cambio estero.

Hype Next

Con un canone contenuto di 2,90 € al mese, Hype Next si posiziona come il conto “più amato” per l’equilibrio tra costi e benefici. L’introduzione della carta fisica Mastercard gratuita e i prelievi illimitati senza commissioni in Italia rappresentano un netto miglioramento. Questo piano include anche un pacchetto di assicurazioni primarie (acquisti, prelievi, assistenza medica) e rende gratuiti i bonifici periodici. Per tutto il 2025, i pagamenti di PagoPA e CBILL sono offerti gratuitamente in promozione.

Hype Premium

Destinato a un utente che viaggia spesso e necessita della massima flessibilità e supporto, Hype Premium (a 9,90 € al mese) elimina quasi tutte le commissioni operative. Il vantaggio economico principale risiede nell’eliminazione della commissione sul tasso di cambio per le operazioni in valuta estera, rendendo i pagamenti e i prelievi gratuiti in tutto il mondo. Offre la carta esclusiva World Elite Mastercard con accesso a servizi di lusso (come le Lounge aeroportuali), e include un pacchetto assicurativo full-optional, esteso a coperture per viaggi, Cyber Risk e assistenza digitale, oltre a garantire un’assistenza clienti prioritaria.

Caratteristica PrincipaleHYPE (Base)HYPE NextHYPE Premium
Canone MensileGratuito (0,00 €)2,90 €9,90 €
Tipo di CartaVirtuale Visa (fisica a pagamento)Fisica MastercardFisica World Elite Mastercard
Prelievi ATM (Italia/UE)Gratuiti fino a 250 €/mese, poi 2,00 € a operazione.Gratuiti e IllimitatiGratuiti e Illimitati
Prelievi e Pagamenti (Estero Extra UE)Tasso maggiorato (3% di commissione)Tasso maggiorato (1,5% di commissione)Tasso di Cambio Zero (Gratuiti)
Bonifici IstantaneiGratuitiGratuitiGratuiti
Bonifici PeriodiciNon inclusiInclusi (Gratuiti)Inclusi (Gratuiti)
Ricarica con Carta/Wallet0,90 € a operazioneGratuitaGratuita
Pagamenti Bollettini (pagoPA/CBILL)Commissioni fisse (es. 1,15 € per pagoPA)Gratuiti (Promozione 2025)Gratuiti Sempre (Zero commissioni)
Assicurazioni ViaggioNon incluseNon incluseIncluse (Spese mediche, bagagli, ritardi, ecc.)
AssistenzaStandardStandardPrioritaria (WhatsApp, email, telefono, chat)
Servizi Aggiuntivi DistintiviCashback, Box Risparmi, Comparatore Facile.it.Polizza acquisti/prelievi, Assicurazione elettrodomestici/medica di base.Accesso Lounge Aeroportuali, Copertura Cyber Risk, Assistenza digitale.
Richiedi Hype

Crédit Agricole: conto online ma anche fisico

Crédit Agricole Smart
4.5

Istituto Bancario: Crédit Agricole

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30

Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €)

Costo Bonifici: 0,75€

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS

APRI IL TUO CONTO

Crédit Agricole offre un conto online a canone gratuito se l’apertura viene completata entro la scadenza del 31 dicembre 2025.

Il Conto Online è una soluzione a basso costo, con la gratuità estesa a numerosi servizi essenziali:

  • Home Banking e App: gratuiti.
  • Bonifici SEPA: gratuiti se eseguiti online. Il bonifico istantaneo (Instant SEPA) non prevede costi aggiuntivi rispetto all’ordinario (quindi è anch’esso gratuito online).
  • Bonifici allo sportello: costano 8,00 € (6 € di commissione più 2 € aggiuntivi per l’operazione allo sportello).
  • Carta di debito Visa: gratuita per i primi 24 mesi (due anni).
  • Domiciliazioni bancarie (SDD): gratuite.
  • Estratto conto: gratuito in formato online; costa 0,85 € in formato cartaceo.

Fino a 600 euro di bonus Amazon.it

Il potenziale di guadagno massimo complessivo, derivante dall’iniziativa “Carta Visa ti premia” e “Invita un amico”, è di 600 €. Questo si ottiene sommando i diversi premi:

BonusImportoCondizione Richiesta (Entro 31 Gennaio 2026)
Welcome Bonus 50 €Aprire il conto inserendo il codice “VISA”, richiedere la carta di debito e fare almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni dall’apertura.
Bonus Stipendio50 €Accreditare lo stipendio o la pensione sul conto.
Bonus Spese Fino a 100 €Utilizzare la carta di debito Visa: 25 € (spesa tra 500 € e 999,99 €), 50 € (spesa tra 1.000 € e 1.499,99 €) o 100 € (spesa pari o superiore a 1.500 €).
Bonus Invito Amici Fino a 400 €Invitare fino a 8 amici: ogni amico che apre il conto con il tuo codice e fa una transazione ti garantisce 50 € (max. 8 amici x 50 € = 400 €). Anche l’amico invitato riceve un bonus di 50 €.

L’offerta di un conto online di Crédit Agricole si distingue per l’integrazione tra digitale e fisico:

  • Nonostante sia un conto online, il cliente ha la possibilità di avere un gestore dedicato, disponibile sia in Filiale che a distanza (via App), un plus non comune tra le banche full digital.
  • App evoluta: La piattaforma consente di gestire tutte le operazioni, trasferire conti da altre banche (Trasferimento Conto), richiedere prodotti come Conto Deposito (al 2,5% annuo lordo per 6 mesi), Mutui e Assicurazioni, oltre a svolgere le normali funzioni di pagamento (PagoPA, F24, Bollettini, ecc.).
  • Prestito promozionale clienti: I correntisti Crédit Agricole possono accedere a un Prestito Agos fino a 3.000 € con un TAN fisso 6,24% e TAEG 8,91% (rata esempio 72 € per 48 mesi), con validità promozionale fino al 30 dicembre 2025 per le richieste effettuate da App. Per chi accredita stipendio/pensione, la richiesta non necessita della busta paga.
Richiedi Credit Agricole

ING: attiva la super promozione 4%+4%

ING Conto Arancio
4.6

Istituto Bancario: ING Bank N.V.

App Mobile / Internet Banking:

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio)

Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

APRI IL TUO CONTO

ING propone l’offerta 4% + 4% che combina l’apertura di due prodotti complementari – il conto corrente transazionale conto corrente Arancio Più e il conto deposito Arancio – per massimizzare sia la gestione quotidiana sia la crescita dei risparmi.

La super-promozione 4% + 4% con codice ING2025

Per accedere a entrambi i benefici promozionali il cliente deve agire entro le seguenti scadenze:

  • Aprire Conto Corrente Arancio con il codice promozionale ING2025 entro il 24 gennaio 2026.
  • Aggiungere (contestualmente o successivamente, ma entro il 28 febbraio 2026) la carta di debito Mastercard e il Conto Arancio.
  • Attivare tutti i prodotti ed effettuare almeno un acquisto con la carta di debito entro il 28 febbraio 2026.

Rendimento sui risparmi: 4% tasso lordo

  • Tasso: 4% annuo lordo di interesse sui fondi depositati.
  • Durata: La promozione dura 6 mesi dall’attivazione di Conto Arancio.
  • Massimale: Il tasso promozionale si applica fino a un deposito massimo di 50.000 €.
  • Vantaggio chiave: Il Conto Arancio è un conto deposito senza vincoli né costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. È il “salvadanaio” dell’offerta.

Cashback sulle spese: 4% di ritorno

  • Percentuale: 4% di cashback sugli acquisti effettuati.
  • Durata: Per 6 mesi solari a partire dalla richiesta della carta di debito.
  • Limite mensile: Il cashback è applicato sui primi 500 € di spesa al mese (potenziale massimo di 20 € al mese).
  • Guadagno massimo: Fino a 120 € totali in 6 mesi.
  • Condizione aggiuntiva: Per ricevere il cashback, il cliente deve mantenere un saldo di almeno 100 € sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 luglio 2026.

Conto corrente Arancio Più: costi e funzionalità

Il conto corrente transazionale è progettato per essere all-inclusive con canone azzerabile:

CostoCanone baseAzzeramento (0 €)
Canone mensile conto5 €Accredito di stipendio/pensione, entrate mensili di 1.000 €, oppure età inferiore ai 30 anni.
Principali serviziTutti a 0 €Bonifici SEPA (ordinari e istantanei), CBILL, pagoPA, F24, MAV, RAV, bollettini postali, prelievi ATM in Italia e in Europa, rilascio e canone di tutte le carte (Debito, Credito e Prepagata).

Ulteriori vantaggi e promozioni accessorie

  • Promo Amici (Cashback aggiuntivo): Il cliente può ottenere fino a 250 € in cashback invitando fino a 10 amici (25 € per amico invitato). Anche l’amico invitato riceve 25 € di cashback. Questa iniziativa ha requisiti di spesa e di saldo specifici (50 € di spesa e 100 € di saldo). Attenzione: Se si usa il codice amico, non si deve inserire il codice ING2025 per partecipare al 4%+4%, ma si riceverà comunque il 4%+4% a condizione che si completino tutti gli step richiesti da entrambe le promozioni.
  • Under 30: Per i clienti con meno di 30 anni, il Conto Corrente Arancio Più è sempre a canone zero, indipendentemente dall’accredito o dalle entrate.
Richiedi ING
Credem Link
4.4

Istituto Bancario: Credem

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: 0€

Costo Prelievo ATM: GRATIS (1,90€ con altre banche, i primi 24 gratis)

Costo Bonifici: 0,50€ online

Limite di Deposito: 500.000€

APRI IL TUO CONTO

Credem Link è il conto corrente online pensato per i nuovi clienti consumatori che unisce la gestione autonoma tramite App e Internet Banking alla possibilità di accedere a un consulente dedicato.

Il conto mira all’eliminazione dei costi fissi principali:

  • Canone Conto Corrente e Internet Banking/App: Gratuito (0 €).
  • Addebiti SDD (Utenze) e modelli fiscali: Domiciliazioni bancarie, pagamenti F24, MAV, RAV sono gratuiti (0 €).
  • Imposta di Bollo: È gratuita se la giacenza media del conto è inferiore a 5.000 €; oltre tale soglia, ammonta a 34,20 € all’anno.
  • Bonifici SEPA (Online): Costano 0,50 € ciascuno, inclusi i bonifici istantanei, se eseguiti tramite Internet Banking o App.
  • Prelievi ATM: Gratuiti (0 €) solo presso gli sportelli ATM di Credem.

Carte di debito associate

Il cliente deve scegliere una delle due carte di debito offerte:

  • Credemcard su circuito nazionale PagoBANCOMAT®: Canone Gratuito (0 €). Ideale per operatività prevalentemente in Italia.
  • Credemcard Internazionale Mastercard®: Canone Gratuito per il primo anno, poi 1,50 € al mese (18 € all’anno). Consente maggiore libertà di utilizzo per acquisti e prelievi all’estero.

L’offerta è valida per le aperture di conto effettuate fino al 30 novembre 2025 con l’obbligo di inserire il codice promozionale BONUS200. Il premio è diviso in due fasi indipendenti, cumulabili:

FasePremioPeriodo di RaggiungimentoRequisito di Spesa/Attività
Fase I100 € in Buoni AmazonDall’apertura del conto al 31 marzo 2026Attivare la carta di debito e utilizzarla per pagamenti per un totale di almeno 2.000 € complessivi.
Fase II100 € in Buoni AmazonTra aprile e giugno 2026Mantenere attivo l’accredito di stipendio o pensione E utilizzare la carta per pagamenti per un totale di almeno 1.000 € complessivi.

Il cliente può scegliere di partecipare a una sola fase per ottenere 100 € o ad entrambe per il totale di 200 €.

Opportunità di risparmio con Credem Conto Deposito Più

Dopo l’apertura del conto Credem Link, è possibile attivare il Conto Deposito Più. Questo offre un tasso del 2,25% lordo annuo per un vincolo di 6 mesi, applicato su nuova liquidità (minimo 5.000 €).

Richiedi Credem

Aprire un conto online gratuito o a canone: come scegliere

    La scelta di apire un conto online gratuito (spese fisse pari a zero o azzerabili) e un conto a canone fisso o variabile deve essere guidata dall’analisi delle abitudini finanziarie in un’ottica di massimizzazione del rapporto costi-benefici.

    • Conti gratuiti o Zero Fee: Sono generalmente pensati per un utente che gestisce le proprie finanze prevalentemente online e compie un numero limitato di operazioni “tradizionali”, come prelievi ATM non convenzionati o l’uso di filiali fisiche. Spesso offrono un pacchetto base con funzionalità essenziali a costo zero ma possono prevedere costi per servizi accessori o per l’operatività allo sportello. Sono ideali per i giovani, per chi utilizza il conto solo per la gestione quotidiana di base o per chi effettua quasi esclusivamente pagamenti digitali.
    • Conti a canone: Questi conti, pur avendo un costo fisso mensile, includono spesso un maggior numero di servizi a costo zero (bonifici istantanei illimitati, un numero più elevato di prelievi gratuiti anche fuori dal circuito proprietario, carte di credito incluse o scontate, o l’accesso a servizi di consulenza personalizzata). Il canone può anche essere azzerabile al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, l’accredito di stipendio o pensione, o il mantenimento di una giacenza minima). Sono consigliati per chi ha un’operatività bancaria complessa o molto frequente, per chi viaggia spesso e necessita di specifiche coperture o valute, o per coloro che desiderano un rapporto più diretto con una rete di filiali.

    Confronto rapido: vantaggi e svantaggi dei conti a zero spese

    L’attrattiva dei conti correnti a zero spese per i privati risiede principalmente nell’abbattimento dei costi fissi, un elemento di forte impulso alla scelta nel mercato moderno.

    Il principale vantaggio è l’assenza del canone mensile e, spesso, la gratuità delle operazioni essenziali come i bonifici SEPA e i prelievi ATM nel proprio circuito. Questo rende il conto estremamente conveniente per gli utenti con un’operatività bancaria digitale di base e un volume di transazioni contenuto.

    Tuttavia, spesso esistono limiti operativi e nei costi nascosti. I conti gratuiti possono imporre commissioni su servizi accessori (ad esempio, bonifici istantanei dopo un certo numero, prelievi fuori dall’area euro, o l’utilizzo di filiali fisiche) e talvolta includono un numero di servizi inferiore rispetto alle offerte a pagamento.

    È fondamentale che il consumatore valuti attentamente il foglio informativo per identificare eventuali vincoli o costi che potrebbero emergere con l’aumentare dell’operatività trasformando l’apparente gratuità in una spesa inaspettata.

    Perché le aziende dovrebbero aprire un conto online

    Per le imprese, dai liberi professionisti alle PMI, l’apertura di un conto corrente online non è solo una questione di convenienza ma una necessità operativa e strategica. La distinzione tra finanze personali e aziendali, richiesta anche dal Codice Civile per alcune forme societarie, è fondamentale per la trasparenza e la corretta gestione fiscale.

    I vantaggi operativi e di gestione per la tua attività

    Adottare un conto business digitale offre vantaggi operativi significativi. La velocità di apertura e gestione online riduce la burocrazia.

    I conti business moderni sono progettati per integrarsi con i software di contabilità e fatturazione elettronica, consentendo un monitoraggio immediato dei flussi di cassa e una riconciliazione automatica delle entrate e delle uscite. Questo snellisce drasticamente il lavoro amministrativo.

    Inoltre, disporre di un conto aziendale conferisce maggiore professionalità nelle transazioni con clienti e fornitori e semplifica i controlli in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, rendendo la due diligence finanziaria più ordinata e tracciabile. Spesso, questi conti offrono anche servizi specifici per le imprese, come la gestione delle spese del team e soluzioni POS integrate.

    I requisiti fondamentali per aprire un conto business online

    L’apertura di un conto corrente aziendale online segue una procedura simile a quella di un conto privato ma richiede l’aggiunta di documentazione relativa alla natura giuridica dell’attività.

    I requisiti fondamentali per il titolare, o legale rappresentante, sono la maggiore età e la residenza in Italia, oltre al possesso di un documento d’identità in corso di validità, codice fiscale, numero di telefono italiano e indirizzo email.

    Tuttavia, il requisito cruciale è essere il legale rappresentante dell’azienda o il titolare di Partita IVA, con poteri operativi illimitati sulla società.

    La documentazione societaria necessaria per l’apertura

    La documentazione aggiuntiva richiesta varia a seconda della forma giuridica dell’attività:

    • Liberi professionisti e ditte individuali: È generalmente sufficiente il Certificato di Attribuzione della Partita IVA (o visura camerale se iscritte) e, talvolta, il Certificato di Iscrizione all’Albo professionale (per i liberi professionisti).
    • Società (SRL, SNC, SAS, ecc.): La documentazione è più estesa e include la Visura Camerale aggiornata, che attesta l’esistenza dell’azienda e la sua composizione, e i documenti d’identità dei titolari (o soci rilevanti) e degli amministratori che avranno potere di firma. Inoltre, potrebbe essere richiesto lo Statuto o Atto Costitutivo della società per verificare la ragione sociale e l’oggetto sociale.

    Questa documentazione permette all’istituto bancario di rispettare gli obblighi di antiriciclaggio e di conoscere con certezza il Titolare Effettivo dell’attività.

    L’identificazione del legale rappresentante: SPID, video o bonifico

    Nel contesto dell’apertura di un conto business a distanza, l’istituto finanziario deve verificare in modo inequivocabile l’identità e i poteri di chi agisce per conto dell’azienda.

    La modalità più rapida per il legale rappresentante è l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Se l’utente dispone di uno SPID di Livello 2 o superiore, questo funge da prova d’identità immediata, bypassando ulteriori verifiche visive. È il meccanismo più efficiente e in linea con la digitalizzazione dei servizi pubblici e privati.

    In alternativa, l’identificazione via webcam o video-selfie consente al legale rappresentante di mostrare i propri documenti e, in alcuni casi, la Visura Camerale, a un operatore in tempo reale o tramite una registrazione video. Sebbene veloce, richiede una successiva validazione manuale da parte della banca, prolungando leggermente i tempi di attivazione rispetto allo SPID.

    Il bonifico bancario di riconoscimento, sebbene meno comune per i conti business rispetto ai privati, può essere adottato: si richiede un versamento da un conto aziendale esistente intestato alla medesima società (o al legale rappresentante, a seconda della banca). Questo metodo attesta l’identità, ma l’attivazione è vincolata ai tempi tecnici del trasferimento interbancario.

    La guida passo passo per l’apertura del conto business (senza intoppi)

    L’apertura di un conto aziendale online si articola in tre fasi distinte, progettate per garantire velocità e conformità normativa.

    Fase 1: preparazione dei documenti e scelta dell’offerta

    Prima di iniziare la procedura, è cruciale che il legale rappresentante raccolga tutti i documenti necessari: documento d’identità, codice fiscale personale e, soprattutto, la Visura Camerale aggiornata o il Certificato di Attribuzione di Partita IVA (per ditte individuali e liberi professionisti).

    Contestualmente, si deve effettuare un’attenta analisi comparativa per selezionare l’offerta bancaria più adatta al volume e alla tipologia di transazioni previste dall’azienda.

    Fase 2: compilazione del modulo e identificazione online

    La procedura inizia con la compilazione del form digitale sul sito dell’istituto, inserendo i dati anagrafici del legale rappresentante e quelli societari (Ragione Sociale, Partita IVA, Sede Legale).

    Segue immediatamente il caricamento dei documenti di identità e societari in formato digitale (spesso tramite upload o fotocamera dello smartphone). Il passo successivo e cruciale è l’identificazione online preferibilmente tramite SPID per massimizzare la velocità del processo.

    Fase 3: firma digitale e attivazione del conto in tempi record

    Una volta completata la verifica dell’identità e dei poteri di rappresentanza da parte della banca, l’ultima fase è la firma digitale del contratto. Questo avviene tipicamente tramite l’invio di un codice di sicurezza (OTP) via SMS o app del token sul dispositivo del cliente, che sostituisce la tradizionale firma autografa.

    A seguito della firma, il sistema bancario procede all’analisi finale. Per i conti business semplici (Ditte Individuali, Professionisti), l’attivazione può avvenire in meno di 24 ore. Per le società più complesse l’iter richiede solitamente un paio di giorni lavorativi per l’esame della documentazione da parte dell’ufficio legale.

    I costi nascosti da evitare in un conto online per aziende

    Sebbene l’attrattiva dei conti business online sia spesso legata a canoni competitivi o azzerabili, è fondamentale che l’azienda eserciti la dovuta diligenza finanziaria analizzando il foglio informativo per scovare i costi accessori che possono erodere la convenienza. Le aree più comuni in cui si annidano i costi aggiuntivi sono:

    • Commissioni sui bonifici: Attenzione ai costi per i bonifici istantanei, per quelli extra-SEPA o per il superamento di un numero massimo di bonifici ordinari inclusi nel canone.
    • Servizi aggiuntivi: Costi per l’uso di piattaforme di cash management, remote banking evoluto (come la gestione multi-banca), l’emissione e la gestione di carte di credito aziendali aggiuntive o i canoni per servizi specifici come l’incasso Ri.Ba o la gestione degli F24.
    • Prelievi e versamenti: Commissioni per i prelievi ATM effettuati al di fuori del circuito convenzionato o per i versamenti di contanti o assegni (specialmente se non si utilizza un eventuale servizio di versamento partner).

    Attenzione alla chiusura del conto e penali contrattuali

    Una trappola comune per le aziende risiede nei costi legati alla chiusura del conto corrente. Il Decreto Bersani ha stabilito che la banca non può imporre spese o penali per l’estinzione di un conto, rendendo teoricamente la chiusura un’operazione a costo zero.

    Tuttavia, le banche possono addebitare costi di gestione o imposte di bollo maturate fino alla data di chiusura effettiva. È essenziale verificare che non vi siano fee implicite o l’obbligo di fornire un preavviso eccessivamente lungo, che potrebbe comportare il pagamento di un ulteriore canone mensile non necessario.

    Inoltre, in caso di conto con fido o linee di credito attive, la chiusura richiede la previa estinzione completa del debito e la risoluzione degli strumenti di credito concessi, processo che può avere tempistiche e oneri amministrativi specifici.

    Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

    Valuta la qualità di questo articolo

    La tua opinione è importante per noi!

    Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

    Valuta la qualità di questo articolo

    La tua opinione è importante per noi!

    Leggi anche:

    Argomenti

    Canali

    EU Stories - La coesione innova l'Italia

    Tutti
    ANALISI
    INIZIATIVE
    L'ANALISI
    PODCAST
    Video&podcast
    Analisi
    VIDEO&PODCAST
    Video & Podcast
    Social
    Iniziative
    Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    L'ANALISI
    La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
    CONTRIBUTI
    Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
    Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
    LA DECISIONE
    Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
    Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
    INNOVAZIONE
    Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
    Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
    COMPETENZE
    Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
    Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
    I PROGETTI
    Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
    Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
    INNOVAZIONE
    Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
    Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
    L'APPROFONDIMENTO
    Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
    Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
    IL WHITE PAPER
    Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
    Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
    Le proposte
    Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
    Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
    IL WHITE PAPER
    AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
    Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
    INNOVAZIONE
    Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
    Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
    SCENARI
    Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
    Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
    IL PROGETTO
    Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
    Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
    IL WHITE PAPER
    Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
    Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
    BANDA ULTRALARGA
    Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
    Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
    IL PROGETTO
    5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
    Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
    L'APPELLO
    Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
    Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
    EU COMPASS
    Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
    Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
    ECONOMIE
    EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
    Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
    L'APPROFONDIMENTO
    La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
    Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
    L'APPROFONDIMENTO
    Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
    Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
    L'ANNUARIO
    Coesione e capacità dei territori
    Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
    INNOVAZIONE
    EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
    Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
    L'INIZIATIVA
    DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
    Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
    INNOVAZIONE
    EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
    Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
    Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
    Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
    FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
    Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
    Scenari
    Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
    Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
    Sostenibilità
    Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
    Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Podcast
    Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
    Podcast
    EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
    Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
    Opinioni
    La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
    Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
    eBook
    L'analisi della S3 in Italia
    Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
    Norme UE
    European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
    Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
    Agevolazioni
    A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
    Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
    Quadri regolamentari
    Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
    Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
    Coesione
    Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
    Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
    Dossier
    Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
    Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
    Iniziative
    400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
    Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
    Formazione
    “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
    Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
    TRANSIZIONE ENERGETICA
    Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
    Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
    Formazione
    “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
    Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
    MedTech
    Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
    Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
    Finanza sostenibile
    BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
    Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
    Professioni
    Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
    Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
    Master
    Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
    Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Programmazione UE
    Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
    innovazione sociale
    Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
    Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
    Programmazione europ
    Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
    Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
    Interventi
    Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
    Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
    Iniziative
    Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
    Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
    Finanziamenti
    Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
    Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
    Formazione
    Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
    Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
    Interviste
    L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
    Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
    Interviste
    La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
    Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
    Iniziative
    Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
    Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
    Iniziative
    Al via il progetto COINS
    Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
    Eventi
    Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
    Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
    Iniziative
    EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
    Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
    Iniziative
    Parte la campagna di comunicazione COINS
    Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
    Interviste
    Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
    Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    Analisi
    La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
    Politiche UE
    Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
    Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
    Mobilità Sostenibile
    L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
    Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
    Iniziative
    Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
    Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
    Politiche ue
    Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
    Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
    Finanziamenti
    Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
    Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
    Analisi
    Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
    Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
    Politiche UE
    Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
    Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    L'ANALISI
    La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
    CONTRIBUTI
    Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
    Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
    LA DECISIONE
    Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
    Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
    INNOVAZIONE
    Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
    Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
    COMPETENZE
    Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
    Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
    I PROGETTI
    Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
    Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
    INNOVAZIONE
    Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
    Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
    L'APPROFONDIMENTO
    Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
    Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
    IL WHITE PAPER
    Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
    Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
    Le proposte
    Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
    Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
    IL WHITE PAPER
    AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
    Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
    INNOVAZIONE
    Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
    Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
    SCENARI
    Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
    Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
    IL PROGETTO
    Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
    Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
    IL WHITE PAPER
    Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
    Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
    BANDA ULTRALARGA
    Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
    Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
    IL PROGETTO
    5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
    Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
    L'APPELLO
    Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
    Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
    EU COMPASS
    Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
    Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
    ECONOMIE
    EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
    Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
    L'APPROFONDIMENTO
    La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
    Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
    L'APPROFONDIMENTO
    Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
    Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
    L'ANNUARIO
    Coesione e capacità dei territori
    Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
    INNOVAZIONE
    EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
    Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
    L'INIZIATIVA
    DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
    Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
    INNOVAZIONE
    EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
    Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
    Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
    Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
    FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
    Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
    Scenari
    Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
    Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
    Sostenibilità
    Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
    Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Podcast
    Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
    Podcast
    EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
    Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
    Opinioni
    La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
    Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
    eBook
    L'analisi della S3 in Italia
    Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
    Norme UE
    European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
    Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
    Agevolazioni
    A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
    Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
    Quadri regolamentari
    Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
    Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
    Coesione
    Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
    Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
    Dossier
    Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
    Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
    Iniziative
    400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
    Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
    Formazione
    “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
    Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
    TRANSIZIONE ENERGETICA
    Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
    Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
    Formazione
    “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
    Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
    MedTech
    Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
    Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
    Finanza sostenibile
    BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
    Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
    Professioni
    Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
    Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
    Master
    Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
    Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Programmazione UE
    Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
    Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
    innovazione sociale
    Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
    Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
    Programmazione europ
    Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
    Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
    Interventi
    Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
    Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
    Iniziative
    Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
    Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
    Finanziamenti
    Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
    Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
    Formazione
    Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
    Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
    Interviste
    L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
    Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
    Interviste
    La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
    Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
    Iniziative
    Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
    Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
    Iniziative
    Al via il progetto COINS
    Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
    Eventi
    Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
    Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
    Iniziative
    EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
    Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
    Iniziative
    Parte la campagna di comunicazione COINS
    Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
    Interviste
    Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
    Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    Analisi
    La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
    Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
    Politiche UE
    Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
    Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
    Mobilità Sostenibile
    L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
    Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
    Iniziative
    Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
    Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
    Politiche ue
    Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
    Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
    Finanziamenti
    Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
    Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
    Analisi
    Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
    Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
    Politiche UE
    Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

    Articoli correlati

    • Innovazione Prysmian in Italia

    • r&d

      L’Italia al centro dell’innovazione globale di Prysmian

      13 Nov 2025

      Condividi
    • banda larga, fibra, internet1

    • l'osservatorio agcom

      In Italia Ftth in volata: in un anno 1,26 milioni di accessi in più. A quota 2,5 milioni le linee Fwa

      12 Nov 2025

      Condividi
    • europatlc

    • il provvedimento

      Gigabit Infrastructure Act al via: ecco le nuove regole per reti più veloci in tutta l’Ue

      12 Nov 2025

      Condividi
    • Trasformazione digitale Roma

    • il confronto

      5G e AI, la vision delle big telco per rendere sostenibile il futuro digitale

      07 Nov 2025

      Condividi