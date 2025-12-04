Introdotte nel 2021, in attuazione della direttiva RED II, con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, le “aree idonee” hanno rappresentato un rovesciamento radicale dell’approccio regolatorio all’uso del suolo per l’installazione di impianti FER (Fonti di energia rinnovabile).
Aree idonee e zone di accelerazione: il Dl Transizione ridisegna la mappa delle rinnovabili
Il governo prova a sbloccare gli impianti di fonti di energia rinnovabile, cruciali anche per la crescita dei data center. Ma l’assenza di vere norme transitorie rischia di paralizzare i procedimenti in corso e di spostare ancora una volta il conflitto davanti alla Corte costituzionale
