Big Data, il mercato volerà a 516 miliardi entro il 2031

Il Big Data Market entra in una nuova fase di maturità, sostenuta da investimenti crescenti nelle piattaforme analitiche avanzate e dai cambiamenti strutturali nei processi di gestione del dato. Il nuovo report di MarketsandMarkets prevede un traguardo di 516,29 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 324,59 miliardi stimati per il 2026, con un tasso annuo composto del 9,7%. La spinta arriva dalla necessità di governare volumi sempre più imponenti di informazioni, dalla crescita delle applicazioni AI-driven e dalla modernizzazione delle architetture enterprise.

Le organizzazioni ricercano strumenti che garantiscano maggiore efficienza operativa e insight rapidi. Questa esigenza si traduce in una domanda costante di software per analytics, data mining e data management, ma anche di servizi consulenziali, soluzioni di data cleansing e offerte “as a service”. Il mercato appare quindi in una fase di consolidamento, mentre i grandi provider globali – da Microsoft a Oracle, da Aws a Google, fino a Ibm, Salesforce, Qlik, Cloudera e Informatica – rafforzano il perimetro competitivo con soluzioni cloud-native e funzionalità di automazione avanzata.

L’impatto della trasformazione digitale sulla domanda di piattaforme integrate

Le aziende attraversano una revisione profonda delle proprie infrastrutture dati. L’aumento della complessità operativa, alimentata dall’espansione delle fonti informative e dall’esigenza di processare flussi in tempo reale, spinge verso sistemi in grado di supportare workload dinamici. Le piattaforme unificate diventano quindi un passaggio obbligato per ridurre la frammentazione e accelerare i processi decisionali.

Il Big Data Market beneficia di questa dinamica per almeno due motivi. Da un lato, le soluzioni cloud-native permettono di scalare in modo elastico e abbattere i costi di gestione. Dall’altro, l’integrazione di modelli di AI generativa e algoritmi di machine learning aumenta l’efficienza delle pipeline, semplificando la pulizia dei dati e migliorando la qualità degli insight. L’evoluzione tecnologica, dunque, sostiene la maturazione dei modelli di governance e rende più agile la gestione di ecosistemi complessi.

Un settore finanziario sempre più dipendente dagli analytics avanzati

Il comparto Bfsi si conferma il più attivo all’interno del Big Data Market. L’elevato volume di transazioni, l’urgenza di rafforzare i sistemi antifrode e la crescente pressione regolatoria spingono le istituzioni finanziarie verso l’adozione di piattaforme analitiche dotate di capacità predittive. Le funzionalità native per il risk scoring, il monitoraggio continuo e la personalizzazione dei servizi diventano strategiche per garantire resilienza operativa.

Le banche modernizzano i data center e introducono soluzioni cloud ibride per migliorare elasticità e continuità del business. La capacità di combinare dati strutturati e non strutturati risulta cruciale nell’evoluzione dei modelli di advisory automatizzata e nelle nuove soluzioni di sicurezza. La spinta regolatoria accelera ulteriormente l’investimento in strumenti di audit e reporting evoluti.

La crescita dei dati non strutturati cambia gli equilibri del mercato

Nel panorama del Big Data Market, la componente dei dati non strutturati registra la crescita più rapida. L’esplosione di contenuti generati da social network, device IoT, applicazioni enterprise e sistemi multimediali modifica in profondità l’architettura dei data lake e dei motori analitici. La gestione di testi, immagini, video e flussi sensoriali richiede tecnologie più avanzate, non solo in termini di capacità computazionale ma soprattutto sul piano dell’interpretazione automatica.

L’impiego di tecniche di natural language processing e di sistemi di riconoscimento visivo consente di estrarre valore da queste informazioni, ampliando lo spettro delle applicazioni. Dalla manutenzione predittiva alle analisi di sentiment, fino all’automazione dei processi documentali, gli scenari di utilizzo aumentano e rafforzano un segmento in continua espansione.

Il ruolo trainante del mercato nordamericano

Il Nord America mantiene una posizione dominante nel Big Data Market, grazie alla presenza di operatori tecnologici globali e a un ecosistema digitale maturo. Le aziende statunitensi e canadesi investono in infrastrutture cloud, modelli di AI e progetti di modernizzazione dei dati con un’intensità superiore ad altre aree geografiche. Questa propensione accelera lo sviluppo di nuove piattaforme e consolida il primato del continente.

Le organizzazioni del settore sanitario, retail, pubblico e finanziario utilizzano sistemi analitici avanzati per ottimizzare i processi interni e migliorare la relazione con i cittadini e i clienti. L’attenzione crescente verso la data governance e la sicurezza dei flussi informativi alimenta ulteriori investimenti. La capacità di integrare tecnologie emergenti, inoltre, crea un vantaggio competitivo difficile da colmare nel breve periodo.