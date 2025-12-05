Cantieri sicuri, Tesya si allea con RodRadar nel segno dell’AI

Il gruppo Tesya ha annunciato un accordo strategico con RodRadar, azienda tecnologica pioniera nella sicurezza delle operazioni di scavo e nella prevenzione degli incidenti alle infrastrutture sotterranee di pubblica utilità.

Lo specialista nella fornitura di servizi e soluzioni integrate B2B presente in diversi settori (dalle costruzioni alle cave, dall’asset management, all’intralogistica automatizzata, fino alla transizione energetica e al marino) introdurrà così, in qualità di distributore esclusivo per il Sud Est Europa, il sistema brevettato Live Dig Radar (Ldr).

Cosa prevede l’intesa

La soluzione sviluppata da RodRadar è un innovativo sensore basato sull’AI, integrato direttamente nelle attrezzature di scavo. La tecnologia rileva automaticamente e avvisa gli operatori in tempo reale della presenza di infrastrutture sotterranee durante le operazioni di scavo, contribuendo a prevenire impatti pericolosi e costosi. Già impiegata in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito, Germania e Francia, nonché negli Stati Uniti e in Australia, questa soluzione sarà ora introdotta nei mercati serviti dal gruppo Tesya attraverso le sue società Cgt (Italia), Alayan (Italia, Spagna e Portogallo), Teknoxgroup (Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania), Stet (Portogallo), Finanzauto e Sitech (Spagna).

La sinergia, si legge in una nota, consentirà al gruppo di accelerare l’adozione nel Vecchio continente della soluzione di sicurezza proposta da RodRadar.

La visione strategica

“L’accordo introduce nei cantieri una nuova generazione di soluzioni intelligenti, capaci di innalzare gli standard di sicurezza, produttività e sostenibilità grazie ad analisi operative in tempo reale che permettono di evitare danni e rendere le operazioni di scavo più precise e affidabili”, spiega Pierre-Nicola Fovini, amministratore delegato del gruppo Tesya. “Si tratta di un vantaggio concreto per gli appaltatori, il cui principale problema resta quello dei tempi di inattività e dei ritardi nei progetti causati da incidenti o danni alle reti sotterranee. Questa innovazione segna un passo in avanti per il settore delle costruzioni e rappresenta un contributo concreto allo sviluppo dei progetti infrastrutturali del Paese, impegnato nei prossimi anni a completare i lavori del Pnrr e a realizzare opere strategiche, dai parchi fotovoltaici ai data center. Solo in Italia si prevedono oltre 23 miliardi di euro di investimenti in data center entro il 2030, risorse che riguarderanno la costruzione, l’approvvigionamento e il riempimento di server IT per nuove infrastrutture, generando un impatto significativo sull’economia nazionale”.

Moshe Dalman, ceo e co-fondatore di RodRadar, aggiunge che “RodRadar è guidata da una missione chiara: offrire agli operatori una visione immediata e utilizzabile di ciò che si trova sotto la superficie durante gli scavi. La partnership con un gruppo professionale come Tesya consente alle imprese di costruzione e agli operatori di escavatori in tutta Italia e Spagna di accedere ai nostri sistemi Live Dig Radar, permettendo loro di smettere di scavare ‘alla cieca’ e di avvicinarsi all’obiettivo di rendere i cantieri senza urti una realtà quotidiana”.

Come funziona la soluzione Live Dig Radar

La soluzione Live Dig Radar combina intelligenza artificiale, analisi condotte tramite algoritmi intelligenti e radar di ultima generazione integrati all’escavatore che hanno il compito di penetrare il terreno. La benna di scavo Ldr Excavate scansiona il sottosuolo durante le operazioni, rilevando cavi, tubature e altre utenze sotterranee non visibili. Gli operatori, direttamente in cabina, ricevono indicazioni in tempo reale tramite l’intuitivo display Ldr Visualize, che fornisce avvisi visivi e acustici, consentendo di lavorare in sicurezza senza dover ricorrere a specialisti esterni.

La partnership unisce dunque la leadership di mercato di Tesya con la tecnologia all’avanguardia di RodRadar, con l’obiettivo di ridurre i danni alle infrastrutture, prevenire le interruzioni dei servizi e assicurare la continuità nei progetti di costruzione e nelle opere pubbliche, affrontando una delle sfide più significative in tema di sicurezza nei progetti infrastrutturali moderni.