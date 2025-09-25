Chip è la parola chiave che sintetizza una delle sfide più cruciali per l’Europa: costruire un’autonomia tecnologica nel settore della microelettronica avanzata. Il kick-off meeting del progetto “Wide Band Gap Pilot Line”, tenutosi presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) a Roma, segna l’avvio operativo di un’infrastruttura che punta a rafforzare la produzione continentale di semiconduttori, in linea con gli obiettivi del Chips Act europeo.
Chip, Italia futuro hub della microelettronica: parte da Roma l’infrastruttura europea
Con il kick-off del progetto Wide Band Gap Pilot Line, l’Italia guida una rete europea per la produzione avanzata di semiconduttori per applicazioni in settori strategici come le Tlc. Catania sarà il centro operativo, coordinamento del Cnr
