L’impennata del 600% dei prezzi dei chip di memoria minaccia la fornitura di router per la banda ultralarga e decoder verso le aziende delle telecomunicazioni: l’allarme arriva da Counterpoint Research, che sottolinea come il rincaro record sia causato dalla crescente domanda da parte dei server AI. I produttori di memorie Dram e Nand danno la precedenza alle forniture a questi server perché garantiscono margini più elevati; la pressione che ne consegue crea una carenza massima e, quindi, un aumento dei prezzi eccezionale per le applicazioni consumer.
MERCATO
Chip sempre più cari, a rischio i router per la banda ultralarga
Spinti dalla domanda dei server AI, i prezzi delle memorie Dram e Nand sono aumentati di oltre il 600% nell’ultimo anno per le applicazioni consumer, inclusi decoder e smartphone. Un campanello d’allarme per le telco e le implementazioni di fibra e Fwa
