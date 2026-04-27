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Cina‑Usa, si inasprisce la tech war: Pechino valuta una stretta sugli investimenti americani

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Le autorità cinesi rafforzano i controlli sui capitali esteri nelle tecnologie avanzate. Al centro l’intelligenza artificiale, la tutela strategica e il rischio di fuga delle startup

Pubblicato il 27 apr 2026
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Cina‑Usa: la coppia è nuovamente al centro del confronto globale sull’innovazione. Questa volta il terreno non è quello dei dazi o dell’export di semiconduttori, ma il flusso dei capitali. Pechino si prepara infatti a irrigidire le regole sugli investimenti statunitensi nel settore tecnologico, con un’attenzione particolare alle società di intelligenza artificiale considerate sensibili per la sicurezza nazionale.

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Veronica Balocco

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