Cloud, dati e sicurezza: perché l’Europa rischia di perdere la propria indipendenza digitale

l’analisi

Oggi l’80% della spesa europea confluisce verso aziende statunitensi, alimentando una dipendenza che mina autonomia strategica e cybersicurezza. Il presidente e ceo di Stormshield, Pierre-Yves Hentzen: “Per invertire la rotta, serve puntare su infrastrutture certificate, regole comuni e investimenti in competenze locali, trasformando la sovranità digitale in leva di crescita e indipendenza”