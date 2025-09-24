Amazon Web Services (Aws) e SAP hanno ufficializzato i piani per rendere disponibili le funzionalità di SAP Sovereign Cloud su Aws European Sovereign Cloud, la nuova infrastruttura cloud indipendente per l’Europa sostenuta da un investimento pianificato di 7,8 miliardi di euro da parte del colosso del cloud computing.
Cloud sovrano, in Europa mercato in fermento: investimenti miliardari e nuove alleanze
A poche settimane dal lancio di “T Cloud”, il sistema di Deutsche Telekom, arriva l’accordo da 7,8 miliardi di euro tra Sap e Amazon Web Services: saranno rese disponibili le funzionalità del vendor su una piattaforma completamente separata e priva di dipendenze critiche da hub esterni all’Ue
