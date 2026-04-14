Cloud: Amazon, Microsoft e Google campioni dell’IaaS

L’Infrastructure as-a-service (IaaS) rappresenta nell’ambito del cloud computing un elemento fondamentale per le organizzazioni che scalano le proprie operazioni nell’ottica di supportare carichi di lavoro sempre più complessi, a partire da quelli su cui si imperniano le applicazioni AI based. Fornendo accesso on-demand a risorse di calcolo, storage e rete, l’IaaS consente infatti ai team di operare più rapidamente, riducendo al tempo stesso l’onere della gestione dell’infrastruttura fisica.

L’IaaS può essere considerata come un “data center nel cloud“. A differenza delle infrastrutture data center tradizionali, però, il Cloud IaaS consente l’utilizzo di risorse di calcolo, archiviazione e rete tramite un modello di costo a consumo che permette di scalare le risorse in base alle esigenze, bilanciando prestazioni ed efficienza dei costi.

Le aziende al vertice del Data Quadrant 2026 sull’IaaS

Tenendo conto di queste dinamiche il Data Quadrant 2026 sull’Infrastructure as-a-service di Info-Tech Research Group ha identificato i tre principali provider che si distinguono per prestazioni, scalabilità, sicurezza, affidabilità del servizio e facilità di integrazione. Si tratta di Amazon EC2, riconosciuto per la sua flessibilità di integrazione con il cloud, Azure Virtual Machines, altamente apprezzato per la sua solida funzionalità di bilanciamento del carico, e Google Cloud, premiato per il forte valore aziendale che offre in termini di scalabilità, prestazioni e funzionalità avanzate. Alle spalle dei primi tre classificati, nel quadrante dei leader, si trovano Hosted Private Cloud di Ovhcloud, Oracle Cloud Infrastructure e Digital Ocean.

Sul piano metodologico, le classifiche si basano su 2.204 recensioni verificate degli utenti finali, raccolte tramite la piattaforma SoftwareReviews della società di ricerca e consulenza globale. Le valutazioni degli utenti sulle categorie di software su SoftwareReviews offrono una visione accurata e dettagliata di un mercato in continua evoluzione. I report di Info-Tech si basano sui dati forniti da utenti e professionisti IT con una profonda conoscenza del software in tutte le fasi di acquisto, implementazione e manutenzione.

“Il feedback dei responsabili IT è chiaro: affidabilità e facilità di integrazione sono i veri elementi distintivi in un mercato IaaS affollato”, commenta Justin St-Maurice, consulente tecnico di Info-Tech Research Group. “Le organizzazioni non cercano semplicemente un fornitore; cercano una base solida che permetta ai loro team tecnici di concentrarsi sulla realizzazione dei progetti anziché sulla risoluzione dei problemi dell’infrastruttura. Nell’era in cui ci addentriamo, caratterizzata dalla distribuzione e dalla scalabilità degli agenti di intelligenza artificiale, un fornitore IaaS robusto diventa un fattore chiave e al contempo un potenziale collo di bottiglia. Scegliere il fornitore giusto fa la differenza tra consentire agli ingegneri di concentrarsi sulla scalabilità dei sistemi intelligenti e dover invece dedicarsi al debug della tecnologia sottostante”.

I plus del Cloud IaaS secondo il Data Quadrant di Info-Tech

Il Cloud IaaS offre alle organizzazioni accesso on-demand a risorse di elaborazione, archiviazione e rete tramite ambienti scalabili basati sul cloud. Queste piattaforme supportano un’ampia gamma di casi d’uso, tra cui hosting di applicazioni, archiviazione dati, backup e ripristino di emergenza, sviluppo e test. Grazie a scalabilità elastica, alta disponibilità, provisioning automatizzato e controlli di sicurezza integrati, le soluzioni IaaS consentono ai team IT di aumentare l’agilità, ottimizzare i costi e mantenere prestazioni affidabili su carichi di lavoro dinamici, supportando strategie ibride e multicloud.

In questo scenario, il Data Quadrant di Info-Tech è uno strumento di valutazione completo che utilizza il feedback dei professionisti IT per classificare i prodotti software in base alla probabilità di raccomandazione, alla classificazione delle funzionalità, al punteggio di impatto emotivo netto e alle capacità del fornitore. Queste dimensioni vengono aggregate in un punteggio composito, che riflette la soddisfazione complessiva dell’utente e determina il posizionamento all’interno del Data Quadrant. La metodologia dell’azienda garantisce che le classifiche siano basate esclusivamente su recensioni autentiche degli utenti, libere da opinioni di analisti o influenze dei fornitori.

Chi è e cosa fa Info-Tech Research Group

Info-Tech Research Group è una delle società di ricerca e consulenza al servizio di oltre 30mila professionisti IT, Risorse Umane e Marketing in tutto il mondo. L’azienda fornisce ricerche imparziali e altamente pertinenti, oltre a un supporto di consulenza all’avanguardia per aiutare i leader a prendere decisioni strategiche, tempestive e ben informate. Da quasi 30 anni, Info-Tech collabora a stretto contatto con i team per fornire loro tutto il necessario, dagli strumenti pratici alla consulenza di esperti, garantendo risultati misurabili per le loro organizzazioni.

SoftwareReviews è la piattaforma di peer review che fornisce feedback verificati degli utenti finali che aiutano le organizzazioni a valutare il software in base a funzionalità, esperienza con il fornitore e valore complessivo. Oltre alle informazioni sugli utenti finali, l’azienda offre risorse basate sul confronto tra pari e servizi di consulenza, tra cui recensioni degli acquirenti, indicazioni di marketing e di prodotto e supporto per il lancio sul mercato. Queste offerte consentono ai fornitori di tecnologia di comprendere meglio le esigenze dei clienti, perfezionare le strategie di prodotto e comunicare in modo chiaro il valore differenziante al mercato.