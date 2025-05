Cloud per la PA, Aruba tra i fornitori individuati da Consip

Aruba rafforza il proprio ruolo nel panorama italiano del cloud pubblico ottenendo la qualifica di fornitore all’interno del nuovo bando Consip dedicato alla fornitura di servizi IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as a Service) per la Pubblica Amministrazione. L’iniziativa, con un valore complessivo di 580 milioni di euro per i primi 18 mesi, mira a sostenere la transizione digitale degli enti pubblici attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e interoperabili.

L’inserimento di Aruba – unico cloud service provider italiano presente nel bando – consente alla PA di accedere a infrastrutture digitali affidabili e sicure, in linea con gli obiettivi di efficienza operativa, risparmio economico e sovranità tecnologica richiesti dalle nuove politiche pubbliche in ambito digitale.

Modernizzazione: l’importanza del cloud per la PA

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione passa anche – e soprattutto – dall’adozione di infrastrutture agili, scalabili e sicure. Il cloud computing consente agli enti pubblici di superare la frammentazione dei sistemi legacy e di semplificare la gestione dei servizi, grazie a una piattaforma che permette di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini.

Il bando Consip punta proprio a fornire alla PA strumenti evoluti per migliorare le prestazioni, garantire maggiore efficienza e accelerare l’innovazione. In quest’ottica, l’inclusione di provider affidabili come Aruba consente di offrire soluzioni in linea con gli standard europei in materia di sicurezza, interoperabilità e continuità operativa.

Cloud per la PA: riduzione dei costi e migliori servizi

Uno degli aspetti chiave dell’adozione del cloud nella PA riguarda la possibilità di ottimizzare la spesa pubblica. Le soluzioni IaaS e PaaS, infatti, consentono agli enti di accedere a risorse on demand, con costi commisurati all’utilizzo effettivo e senza la necessità di sostenere investimenti infrastrutturali ingenti.

Il risultato è duplice: da un lato un contenimento della spesa, dall’altro un miglioramento delle performance dei servizi erogati, che diventano più veloci, affidabili e accessibili anche da remoto. Per i cittadini questo si traduce in esperienze digitali più semplici e in una pubblica amministrazione più vicina e reattiva.

Una piattaforma completa per la trasformazione digitale

Il lotto assegnato ad Aruba permette alla Pubblica Amministrazione di accedere a una piattaforma cloud flessibile, composta da servizi di Public e Private Cloud progettati per integrarsi con le architetture esistenti. Le soluzioni proposte sono personalizzabili e basate su tecnologie open source o su standard di mercato consolidati.

Tra i punti di forza della proposta Aruba ci sono anche i servizi gestiti, che consentono agli enti pubblici di delegare la gestione di determinati componenti infrastrutturali, potendo contare su un partner tecnologico italiano con esperienza consolidata e infrastrutture sostenibili.

Cloud per la PA: sicurezza, innovazione e sovranità digitale

La qualificazione di Aruba nel bando Consip rappresenta un segnale forte verso un modello di innovazione digitale che mette al centro la sicurezza dei dati e la sovranità nazionale. Temi cruciali in un contesto in cui la protezione delle informazioni pubbliche è sempre più strategica.

“Siamo orgogliosi di essere il primo fra i cloud provider italiani ed europei inseriti da Consip nel bando. Come Aruba abbiamo sempre accompagnato persone, imprese e istituzioni nel loro percorso verso la trasformazione digitale, mettendo a disposizione servizi innovativi ed infrastrutture sostenibili – commenta Francesco Fontana, Enterprise Marketing and Alliance Director di Aruba – Le nostre caratteristiche ci rendono il partner ideale per la PA rappresentando una scelta che permette di coniugare avanguardia tecnologica, sicurezza e sovranità nazionale”.