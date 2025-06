Cloud sovrano, Aws battezza la newco per “blindare” i dati in Europa

Amazon Web Services (Aws) rilancia sulla sovranità digitale europea. E lo fa annunciando l’introduzione della struttura di governance indipendente per l’Aws European Sovereign Cloud, la creazione di un Security Operations Center dedicato e la costituzione di una nuova società madre guidata da cittadini dell’Unione Europea (Ue) e vincolata alle normative locali. Kathrin Renz, attualmente vicepresidente di Aws Industries, sarà la prima direttrice generale della nuova società.

Cos’è lo European Sovereign Cloud

L’Aws European Sovereign Cloud sarà l’unico cloud sovrano completamente funzionale e gestito in modo indipendente, supportato da controlli tecnici avanzati, garanzie di sovranità e protezioni legali. Clienti e partner potranno usufruire della piena potenza di Aws, con lo stesso portafoglio di servizi, livelli di sicurezza, disponibilità, performance, architettura familiare, Api e innovazioni come l’Aws Nitro System. Il lancio è previsto entro la fine del 2025, e l’Aws European Sovereign Cloud combinerà autonomia operativa e ampiezza di servizi per rispondere ai requisiti di sovranità digitale più stringenti richiesti da governi e imprese europee.

Controllo, governance e operazioni basate in Europa

Aws costituirà una nuova organizzazione europea per l’Aws European Sovereign Cloud, con una nuova società madre e tre sussidiarie incorporate in Germania. Il team dirigente sarà composto esclusivamente da cittadini UE residenti in Europa, incluso un funzionario per la sicurezza e la privacy.

Sarà istituito anche un consiglio consultivo indipendente, legalmente vincolato ad agire nell’interesse dell’Aws European Sovereign Cloud. Il consiglio sarà composto da quattro membri, tutti cittadini Ue residenti nella Ue, di cui almeno uno indipendente e non affiliato ad Amazon. Questo organismo fornirà competenza tecnica e responsabilità operativa, anche in scenari di emergenza o interruzioni.

Resilienza operativa e sovranità garantita

Grazie all’esperienza nella gestione dei carichi di lavoro più sensibili, l’AWS European Sovereign Cloud è progettato per garantire massima resilienza operativa, anche in caso di interruzione della connettività con il resto del mondo. I clienti potranno contare su Availability Zone autonome, con energia, rete, strutture e sicurezza indipendenti.

In caso di emergenza, i dipendenti Aws autorizzati, residenti nell’Ue, avranno accesso indipendente a una replica del codice sorgente necessario a mantenere attivi i servizi.

Leadership europea

Kathrin Renz, cittadina tedesca con oltre 20 anni di esperienza nel settore tecnologico globale, guiderà la nuova entità con responsabilità su governance, compliance e sicurezza, assicurando pieno rispetto delle leggi Ue e tedesche.

“I nostri clienti non vogliono scegliere tra potenza e sovranità”, ha dichiarato Renz. “Con l’AWS European Sovereign Cloud offriamo il meglio di Aws, rispondendo al tempo stesso ai requisiti europei. È un investimento concreto nel futuro digitale dell’Europa.”

Autonomia operativa completa in Europa

L’AWS European Sovereign Cloud sarà interamente gestito nell’Ue, senza dipendenze operative al di fuori dei confini europei. Solo dipendenti Aws residenti nell’UE avranno accesso ai data center, al supporto tecnico e all’assistenza clienti.

La rete sarà supportata da infrastrutture di connettività europea, tramite Aws Direct Connect, e da un Amazon Route 53 dedicato, che utilizzerà solo Top Level Domain europei (Tlds). Sarà inoltre istituita un’Autorità di Certificazione radice europea, per garantire piena autonomia nella gestione di certificati Ssl/Tsl e identità.

Sicurezza gestita in Europa

La sicurezza sarà affidata a un Security Operations Center europeo dedicato, guidato da un esperto residente nell’UE. L’approccio “secure by design” di AWS sarà replicato anche nel Sovereign Cloud, con controlli su ogni livello dell’infrastruttura.

AWS introdurrà anche il Sovereign Requirements Framework (Srf): un insieme di controlli tecnici, legali e operativi che riflettono le esigenze normative europee e garantiscono trasparenza e tracciabilità, con accesso ai report tramite Aws Artifact.

Un impegno di lungo termine per l’Europa

Amazon investe in Europa da oltre 25 anni, con più di 250 miliardi di euro investiti dal 2010 e oltre 225.000 dipendenti. I centri R&D in Germania e Irlanda hanno contribuito a sviluppare tecnologie come Aws Nitro e Amazon Linux.

Con un investimento da 7,8 miliardi di euro, la prima Regione dell’Aws European Sovereign Cloud sarà attiva nel Land di Brandeburgo entro il 2025. Offrirà l’intera gamma di servizi Aws, con soluzioni partner certificate, rafforzando la posizione dell’Europa come protagonista della trasformazione digitale globale.