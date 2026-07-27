I data center non possono più crescere contando soltanto sulla domanda di capacità elaborativa. La moratoria introdotta dallo Stato di New York segna un cambio di paradigma per l’intero mercato statunitense. Il provvedimento sospende fino a un anno alcuni permessi ambientali destinati ai nuovi progetti hyperscale. Nel frattempo, le autorità definiranno standard più rigorosi su rete elettrica, acqua, impatti ambientali e benefici per i territori.
il punto
Data center, la moratoria di New York cambia le regole del mercato
La pausa annuale sui nuovi impianti hyperscale apre una fase decisiva per l’industria digitale Usa. Energia, acqua e consenso delle comunità diventano condizioni centrali per gli investimenti
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