Data space industriali, 10mila pmi verso la condivisione sicura dei dati

Al via un piano per aiutare le piccole e medie imprese ad accedere su larga scala ai data space industriali. L’iniziativa, presentata oggi in occasione del Data Spaces Symposium di scena a Madrid, è frutto di un progetto concepito dal Data Space Adoption Forum (Dsaf) e mira a integrare 10mila pmi nelle strutture esistenti e di nuova creazione nei prossimi 18 mesi, rafforzando l’innovazione, la competitività e la conformità normativa in Europa e a livello globale.

Cosa prevede l’iniziativa del Dsaf

Il Dsaf, di cui Aruba è membro fondatore, è una coalizione che riunisce cloud provider e managed service provider, sviluppatori software e community open source, insieme ai principali operatori dei data space. L’obiettivo comune è rimuovere gli ostacoli – tecnologici ed economici – che oggi limitano la partecipazione delle pmi, permettendo loro di cogliere pienamente il valore dei data space in numerosi settori.

I data space industriali stanno in effetti diventando essenziali per garantire visibilità, efficienza, innovazione e sostenibilità lungo catene del valore globali sempre più complesse. Tuttavia, la maggior parte delle pmi – che costituiscono la spina dorsale di molti settori, dall’automotive al farmaceutico – ha difficoltà a partecipare a causa degli elevati costi di integrazione, necessità di competenze specialistiche e processi di onboarding frammentati.

“I data space sono uno strumento centrale per una condivisione dei dati sicura, indispensabile per rispondere a requisiti normativi sempre più stringenti e cogliere nuove opportunità di mercato”, commenta Lars Nagel, ceo dell’International Data Spaces Association. “In molti settori stanno già generando valore concreto. Per esprimere appieno il loro potenziale, però, è fondamentale che anche le aziende più piccole possano parteciparvi senza ostacoli. L’annuncio di oggi indica una strada innovativa ed efficace per superare le barriere tecniche ed economiche e accelerare questa evoluzione”.

L’iniziativa del Dsaf affronta queste criticità attraverso uno strumento di onboarding open-source e a basso costo, rendendo la partecipazione più semplice, rapida ed economicamente sostenibile per le imprese di minori dimensioni. La tecnologia comune alla base del piano è una nuova architettura multi-tenant e un’implementazione degli Eclipse Dataspaces Components, affiancate da nuove soluzioni per la gestione delle risorse e per le tecnologie di onboarding dei fornitori. Gli Eclipse Dataspaces Components sono inoltre integrati con l’architettura Open Platform Communications Unified Architecture, ampliando ulteriormente il valore per le aziende manifatturiere. Nel loro insieme, questi strumenti abbattono le barriere tecniche e finanziarie che hanno finora limitato l’accesso delle pmi ai data space.

Una soluzione scalabile per le pmi

I membri del Data Space Adoption Forum hanno co-sviluppato un nuovo approccio progettato per semplificare l’accesso ai data space. Sono stati innanzitutto realizzati componenti open-source in grado di offrire funzionalità di Data Space Onboarding-as-a-Service. I fornitori di servizi cloud fungono da livello fondamentale per la scalabilità, consentendo un’implementazione rapida e su larga scala. Insieme ai Cloud Exchange Point e alle infrastrutture cloud federate, questo ecosistema sfrutta l’ampia presenza dei fornitori locali per estendere queste tecnologie alle pmi in tutte le aree geografiche e in tutti i settori industriali.

Il Dsaf riunisce tutti i livelli dell’ecosistema dei data space, dai cloud provider e system integrator agli Oem, ai fornitori di framework di fiducia, fino alle pmi stesse. Questa collaborazione consente un supporto end-to-end, una condivisione sicura dei dati e un’esperienza di onboarding standardizzata su più data space.

Secondo il Dsaf, saranno tutti gli attori della filiera a cogliere benefici dell’iniziativa. Se, collaborando con fornitori di servizi affidabili già consolidati per gestire la propria partecipazione “as-a-service”, le pmi possono ridurre significativamente tempi e costi operativi, i provider di servizi gestiti ottengono una soluzione a valore aggiunto, semplice da implementare, in grado di aumentare i ricavi, rafforzare il rapporto con i clienti esistenti e creare nuove opportunità di business.

I fornitori di servizi cloud d’altro canto possono offrire agli Msp un ulteriore prodotto ospitato in modalità “as-a-service” e, potenzialmente, un portafoglio più ampio di servizi legati ai data space, sempre più caratterizzati da un onboarding standardizzato che renderà l’accesso possibile anche ai più piccoli attori delle catene di fornitura.

“Perché i data space funzionino davvero, l’accesso deve essere semplice e alla portata di tutte le aziende della filiera”, spiega Marco Mangiulli, cio e R&D director di Aruba. “Con questa iniziativa, Aruba – in qualità di Csp europeo – mette a disposizione infrastrutture, competenze trasversali lungo l’intera catena del valore e presenza locale al servizio degli ecosistemi di condivisione dei dati, rendendo questi modelli accessibili anche ai fornitori più piccoli”.