Multicloud, test superato per la soluzione che ottimizza la connettività

Poter contare su una connettività multicloud fluida è ormai una necessità per le aziende e per i clienti privati, che si trovano a dover gestire dati e applicazioni distribuite su più ambienti cloud. In questo contesto, la partnership tra Liberty Global e Juniper Networks promette di cambiare le carte in tavola: merito di una tecnologia innovativa destinata a semplificare e ottimizzare la connettività multicloud ibrida su larga scala.

Il risultato della collaborazione è il successo di un proof-of-concept (Poc) che ha messo in luce i vantaggi di una soluzione sicura e programmabile tramite software, capace di connettere in modo coerente e senza interruzioni applicazioni e servizi ospitati su diverse piattaforme cloud.

Un passo avanti nella connettività multicloud

Il Poc realizzato da Liberty Global e Juniper Networks ha permesso di testare la capacità di Juniper Cloud Interlink di gestire e ottimizzare la connettività tra cloud pubblici, on-premise e data center co-locati. Questa tecnologia, che automatizza la creazione e la gestione delle reti multicloud ibride, ha dimostrato di risolvere le problematiche di coerenza e sicurezza che spesso caratterizzano l’interconnessione di più ambienti cloud. La Juniper Cloud Interlink consente di semplificare notevolmente la gestione delle connessioni, riducendo i tempi di configurazione e aumentando la sicurezza della rete.

Questo passo avanti è stato possibile grazie all’utilizzo dei gateway Juniper Cloud Interlink, che sono stati implementati in diverse sedi, tra cui un Aws Outpost presso la sede di Liberty Global a Reading (Regno Unito), e in ambienti cloud regionali di Aws e Google. I risultati sono stati sorprendenti: la connessione tra i gateway è avvenuta in poche ore, a differenza delle settimane normalmente necessarie, garantendo al contempo una gestione avanzata della sicurezza e della rete.

Ottimizzazione della connettività e esperienze utente superiori

Il cuore della tecnologia sviluppata da Liberty Global e Juniper Networks è la capacità di mantenere esperienze utente di alta qualità attraverso applicazioni distribuite su più cloud. Con l’aumento delle architetture multicloud ibride, le aziende si trovano sempre più a dover affrontare la sfida di gestire applicazioni e dati ospitati in ambienti diversi, spesso utilizzando tecnologie eterogenee. Liberty Global, che serve milioni di clienti in tutto il mondo, ha scelto di investire in Juniper Cloud Interlink per ottimizzare questa complessità, garantendo al contempo un’esperienza utente uniforme e sicura.

Il successo del Poc è stato misurato non solo dalla velocità di implementazione, ma anche dalla capacità della soluzione di mantenere elevati standard di service level expectation (Sle), attraverso la rilevazione proattiva di anomalie, l’individuazione immediata della causa principale dei problemi e la possibilità di risolverli in tempi rapidi. Questo significa che Liberty Global potrà offrire ai suoi clienti una connettività multicloud altamente sicura e resiliente, supportando meglio le applicazioni aziendali e i servizi digitali.

Superare le limitazioni delle connessioni multicloud

Fino a oggi, i metodi tradizionali per la connessione a più cloud eterogenei hanno presentato diverse limitazioni. Ogni provider, piattaforma e strumento ha le proprie peculiarità, creando un ambiente di difficile gestione che può compromettere la sicurezza e la qualità del servizio. La soluzione proposta da Juniper Networks e Liberty Global punta a superare questi ostacoli, offrendo una connettività che unisce cloud pubblici e cloud privati in modo sicuro e affidabile, indipendentemente dal provider.

Un aspetto importante di questa innovazione è l’indipendenza dalla location e dal provider, che consente di combinare facilmente diverse soluzioni cloud esistenti, semplificando la gestione e aumentando l’efficienza operativa. Questo approccio rende la soluzione ideale per aziende che necessitano di gestire carichi di lavoro complessi in ambienti cloud ibridi, come nel caso delle grandi aziende con più sistemi per gestire logistica, produzione e contabilità, ospitati in cloud diversi per ottimizzare costi e prestazioni.

Juniper Cloud Interlink: affidabilità e scalabilità

La tecnologia Juniper Cloud Interlink si è distinta non solo per la sua capacità di connettere in modo rapido e sicuro i diversi cloud, ma anche per la sua scalabilità. Con l’aumento della domanda di soluzioni multicloud, è fondamentale che le infrastrutture siano in grado di crescere senza compromettere la qualità del servizio. I gateway implementati hanno risposto in modo eccellente a questa esigenza, mostrando una grande affidabilità nel mantenere i livelli di servizio, anche in scenari di utilizzo intensivo.

Inoltre, la possibilità di automatizzare la gestione della rete multicloud, insieme alla riduzione dei tempi di intervento grazie alla rilevazione automatica dei problemi, consente alle aziende di sviluppare e lanciare nuovi servizi in tempi molto più rapidi, migliorando così la competitività nel mercato.

Il futuro della collaborazione: innovazione continua

Liberty Global e Juniper Networks non si fermano al successo del Poc. Le due aziende continueranno a lavorare insieme per perfezionare la tecnologia e portarla alla sua piena maturità, con l’obiettivo di renderla disponibile per la commercializzazione su larga scala. La partnership tra le due realtà sottolinea l’importanza di pensare al cloud in modo olistico, integrando soluzioni diverse in un unico ecosistema che permetta di ottimizzare la gestione dei dati e delle applicazioni su scala globale.

“La creazione di un’unica fabric programmabile per tutti i nostri ‘national champion brand’ che si occupano di banda larga e telefonia mobile in Europa, dall’implementazione al funzionamento continuo, è un elemento fondamentale per la nostra missione di offrire le migliori esperienze utente possibili ai nostri clienti cloud”, ha affermato Madalina Suceveanu, Managing Director Mobile & Cloud Technologies di Liberty Global.

Da parte sua, Juniper Networks conferma l’importanza di Cloud Interlink come strumento strategico per allineare l’accesso alla rete alle aspettative degli utenti, garantendo un’esperienza sempre più sicura e affidabile.