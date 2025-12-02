OneConnect, Allied Telesis rivoluziona la gestione di rete con il cloud intelligente

Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

La nuova piattaforma unificata semplifica operazioni, accelera automazione e integra AI per Msp e imprese. Disponibile in accesso anticipato

2 dic 2025
Allied Telesis lancia OneConnect, una piattaforma cloud pensata per trasformare la gestione delle reti aziendali. L’obiettivo è chiaro: unificare il controllo di infrastrutture cablate, wireless e Wan, semplificando le operazioni e accelerando l’automazione. In un contesto in cui le imprese cercano agilità e resilienza, la proposta segna un passo strategico verso la gestione intelligente e proattiva.

“Con OneConnect, Allied Telesis sta reinventando la gestione della rete per l’era del cloud,” ha dichiarato Rahul Gupta, Cto dell’azienda. La piattaforma non si limita a connettere dispositivi, ma introduce intelligenza, semplicità e flessibilità per consentire ai team IT di concentrarsi su attività a maggior valore.

Gestione unificata e visibilità in tempo reale

OneConnect nasce su un’architettura cloud sicura, scalabile e multi-tenant, progettata per offrire controllo rapido ed efficiente. La dashboard unificata consente di monitorare lo stato di salute della rete, analizzare le prestazioni e risolvere criticità senza ricorrere a strumenti separati. Questo approccio riduce i tempi di intervento e migliora l’esperienza operativa.

La piattaforma integra assurance guidata dall’AI, orchestrazione automatizzata e provisioning zero-touch. Funzioni che permettono di accelerare la distribuzione e mantenere livelli di performance elevati, anche in ambienti complessi.

AI e automazione al centro del modello operativo

Elemento distintivo di OneConnect è l’assistente di rete basato su AI, un esperto virtuale disponibile 24/7. Il sistema supporta configurazioni, aggiornamenti e troubleshooting, evolvendosi verso un agente autonomo capace di ottimizzare la rete in modo continuo. Questa capacità di automazione intelligente riduce il carico operativo e aumenta la resilienza delle infrastrutture.

L’analisi predittiva consente di individuare anomalie prima che impattino sul servizio, garantendo prestazioni costanti e riduzione dei downtime. Per le aziende, significa maggiore continuità e minori costi di gestione.

Benefici per imprese e partner Msp

OneConnect è pensata per generare vantaggi concreti. Per gli utenti finali, la gestione unificata semplifica le attività quotidiane, mentre l’onboarding zero-touch accelera l’implementazione. Gli aggiornamenti cloud eliminano interruzioni e assicurano innovazione continua, con un impatto diretto sul Tco e sull’efficienza operativa.

Per i partner e i Managed Service Provider, l’architettura multi-tenant consente di gestire più ambienti cliente da un’unica interfaccia, aprendo la strada a nuovi modelli di business basati su servizi cloud gestiti. La scalabilità e la possibilità di creare flussi di entrate ricorrenti rafforzano la proposta di valore.

Licenze flessibili e sicurezza enterprise

Il modello di licenza introdotto da Allied Telesis è semplice e trasparente, basato su abbonamento. Prezzi uniformi e flessibilità contrattuale eliminano complessità e garantiscono prevedibilità dei costi. Questo approccio si rivela strategico per le reti in crescita, dove la scalabilità è un fattore critico.

Sul fronte sicurezza, OneConnect adotta controllo degli accessi basato su ruoli, isolamento dei tenant e conformità Gdpr, assicurando protezione dei dati e resilienza. La piattaforma è progettata per garantire disponibilità globale e sicurezza di livello enterprise.

Disponibilità e roadmap evolutiva

OneConnect è già disponibile in modalità di accesso anticipato, offrendo alle aziende la possibilità di sperimentare le funzionalità cloud e AI. Allied Telesis prevede un rilascio progressivo di ulteriori capacità di automazione e analisi nei prossimi mesi. Vista Manager, la soluzione di gestione esistente, continuerà a essere supportata, garantendo alle imprese la libertà di scegliere il modello più adatto alla propria strategia.

