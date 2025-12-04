Public cloud, ecco come le telco possono affrontare una migrazione “intelligente”

In che modo le reti di telecomunicazioni possono trarre vantaggio dalla migrazione al public cloud? La risposta, naturalmente, varia da caso d’uso a caso, ma ci sono alcune linee strategiche che accomunano i progetti di implementazione considerati di successo. La società di consulenza Oliver Wyman ha realizzato un report che evidenzia i principali fattori da prendere in considerazione per una migrazione “intelligente”.

Il cloud pubblico sta rapidamente diventando la spina dorsale delle reti moderne. La questione strategica non è se migrare, ma come: coloro che si muovono ora, sequenziando prima i carichi di lavoro con il Roi più elevato, dismettendo in modo aggressivo i sistemi legacy e misurando i progressi in termini di costi, affidabilità e velocità, otterranno risparmi immediati, sbloccheranno la crescita e amplieranno il divario di competitività.

Il nuovo scenario competitivo

“Gli operatori di telecomunicazioni si trovano ad affrontare una pressione crescente a causa della riduzione di ricavi e redditività, mentre le infrastrutture di rete proprietarie diventano più costose e meno agili”, esordiscono gli autori del report. “La migrazione al cloud pubblico è ora una leva decisiva, che consente agli operatori leader di ridurre i costi, promuovere l’innovazione e rafforzare la resilienza. I pionieri stanno riducendo il costo totale di proprietà fino al 30%, migliorando al contempo la sicurezza informatica e salvaguardando la sovranità dei dati”.

Questa transizione sposta le aziende di telecomunicazioni da configurazioni fisiche ad alto capitale ad ambienti cloud scalabili e on-demand. Le funzioni di rete passano da hardware regionale fisso a software in esecuzione su risorse cloud pubbliche elastiche e condivise. Questo cambiamento offre una serie di vantaggi trasferendo i rischi operativi ai provider di servizi cloud.

Sebbene molti operatori abbiano virtualizzato le funzioni di rete su cloud privati o gestiti, il passaggio completo al cloud pubblico è un passo più audace, con significative sfide normative, organizzative e tecniche, oltre a vantaggi altrettanto significativi.

Garantire la conformità nell’era della sovranità dei dati

Le crescenti tensioni geopolitiche e le complesse leggi sulla sovranità dei dati, d’altra parte, pongono gli operatori di fronte a sfide di migrazione scoraggianti. Le normative impongono controlli rigorosi sulla localizzazione, l’elaborazione e l’accesso ai dati, che si estendono ben oltre i tradizionali confini regionali. “La semplice localizzazione dei data center a livello nazionale non è sufficiente; i governi cercano garanzie esecutive sulla custodia dei dati, sulla crittografia, sulla trasparenza operativa e persino sulla proprietà locale o sul controllo congiunto sull’infrastruttura dati”, sottolinea Oliver Wyman.

In questo senso, le partnership per il cloud sovrano consentono alle compagnie telefoniche di sfruttare l’agilità del cloud mantenendo al contempo il pieno controllo sui dati sensibili, riducendo i rischi normativi e consentendo approvazioni più rapide. Gli operatori possono quindi spostare le funzioni di rete in ambienti cloud pubblici in linea con le esigenze di sicurezza nazionale, un fattore abilitante fondamentale per le migrazioni su larga scala.

I vantaggi della migrazione delle funzioni di rete verso il public cloud

La migrazione al public cloud offre vantaggi trasformativi in termini di costi e operativi. Lo studio evidenzia che rapporti aneddotici dei primi utilizzatori indicano un risparmio sui costi totali fino al 30%, di cui il 40% per le funzioni di rete fisica. Questi derivano da tre fattori chiave che stanno rimodellando le operazioni delle telecomunicazioni:

– La scalabilità elastica favorisce l’efficienza dei costi: le piattaforme cloud consentono un’allocazione dinamica delle risorse in tempo reale, sostituendo l’hardware legacy sovradimensionato progettato per i picchi di utilizzo. Questa elasticità consente un risparmio incrementale sui costi annuali dal 3% al 5% ottimizzando l’utilizzo delle risorse ed evitando capacità inutilizzate.

– L’affidabilità migliora attraverso il cambiamento di rischio e sicurezza: i cloud provider si assumono la responsabilità della resilienza dell’infrastruttura e della sicurezza informatica. Ciò riduce l’esposizione degli operatori alle minacce informatiche e consente loro di concentrarsi sulla protezione della connettività fisico-cloud ridondante e geograficamente diversificata per ridurre il rischio di interruzioni del servizio dovute a interruzioni locali.

– La gestione della rete diventa più efficiente e agile: i laboratori basati su cloud consentono test software da remoto, riducendo i tempi di implementazione e i costi logistici. Nella nostra esperienza con i clienti, gli operatori hanno ridotto il time-to-market fino al 30%, mentre l’automazione del cloud riduce i costi di archiviazione dei backup dal 60% al 70%, liberando risorse per l’innovazione.

Soluzioni per affrontare con successo la migrazione

Il percorso di migrazione, notano gli esperti di Oliver Wyman, non si limita agli aggiornamenti tecnologici: richiede azioni coraggiose e complete che allineino i partner, sviluppino competenze interne e garantiscano l’impegno organizzativo. Gli operatori pionieri nella migrazione al cloud affermano che affrontare la complessità delle partnership, le lacune di competenze e le sfide legate all’impegno è essenziale per sfruttare appieno i vantaggi del cloud.

Stringere partnership efficaci sia con i fornitori di rete che con i provider cloud è una delle sfide più immediate. Molte funzioni di rete dei fornitori sono ancora in fase di ottimizzazione per gli ambienti cloud pubblici; le prime fasi di test spesso rivelano lacune di stabilità o un’integrazione incompleta. Gli operatori di successo utilizzano migrazioni graduali, iniziando con laboratori controllati o test sul campo limitati, scalando solo una volta comprovata la stabilità. Questo approccio iterativo lascia il tempo necessario per risolvere i problemi e garantisce una scalabilità fluida.

Una chiara definizione dei ruoli e una collaborazione continuativa sono essenziali. I team devono sapere chi gestisce il supporto operativo, la sicurezza e le prestazioni man mano che le responsabilità cambiano. Scegliere integratori di sistemi e partner che uniscono competenza tecnica e flessibilità per affrontare le sfide in continua evoluzione aumenterà la resilienza e la velocità della migrazione.

Sviluppare capacità cloud interne (anche con un nuovo assetto organizzativo)

La migrazione a reti cloud native richiede anche un netto cambiamento di competenze e cultura. I team abituati all’infrastruttura fisica devono padroneggiare i principi del cloud, l’automazione e l’orchestrazione. Senza investimenti, le lacune nelle competenze compromettono l’efficienza e limitano i progressi.

Gli operatori dovrebbero integrare formazione pratica e apprendimento progressivo per la transizione dei team dalla gestione del cloud guidata dai fornitori a una gestione completamente autonoma. Nominare responsabili della migrazione e promuovere una cultura di responsabilità incoraggia i team ad assumersi responsabilità proattive.

Raggiungere l’allineamento tra le unità aziendali e la leadership è il fattore di successo più critico e impegnativo. Migrazioni ibride parziali o prolungate introducono complessità, rallentamenti e rischi, diluendo i vantaggi del cloud.

Gli operatori che portano a termine con successo le transizioni sviluppano roadmap complete e chiare che sequenziano le migrazioni, ne spiegano le motivazioni e stabiliscono le milestone. La trasparenza sui costi, in particolare sovrapposizioni temporanee e ridondanze, è fondamentale per garantire il supporto dei dirigenti. Una comunicazione continua rafforza l’impegno, consentendo passaggi di servizio disciplinati che massimizzano l’affidabilità e il risparmio sui costi.

Progettare una connettività resiliente

I provider cloud offrono un’infrastruttura core affidabile e fault-tolerant, ma gli operatori rimangono responsabili della resilienza delle connessioni di rete fisiche. Gli investimenti in collegamenti ridondanti e geograficamente diversificati tra asset fisici e infrastruttura cloud garantiscono la sopravvivenza in caso di interruzioni locali, mantenendo un servizio continuo.

È necessaria una pianificazione strategica per bilanciare costi e affidabilità, poiché questa connettività è il collegamento finale che sostiene il funzionamento fluido del cloud e preserva la qualità del servizio.

La sovranità dei dati e la sicurezza informatica sono centrali nella strategia di migrazione fin dal primo giorno. I provider di cloud sovrani che offrono controlli esecutivi sulla residenza dei dati, sulla crittografia, sulla segregazione degli accessi e sulla trasparenza degli audit rafforzano la conformità normativa e la fiducia degli operatori.

Le misure di sicurezza dovrebbero essere integrate nei processi operativi e nell’architettura in anticipo per evitare costosi retrofit. Questo impegno rassicura anche gli stakeholder, proteggendo al tempo stesso le reti dalle crescenti minacce informatiche.