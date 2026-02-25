Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l'operazione

Pure Storage diventa Everpure. Al via l’acquisizione di 1touch

Il rebranding della società americana, presente stabilmente in Italia con una struttura dedicata, amplia l’orizzonte tecnologico verso una piattaforma che integra governance, intelligence e orchestrazione dei dati per sostenere l’AI enterprise

Pubblicato il 25 feb 2026
data center sottomarini

Pure Storage cambia nome e diventa Everpure, inaugurando una fase che non riguarda solo il brand ma l’intera strategia industriale. Il nuovo marchio racconta il passaggio da una società focalizzata sullo storage a un operatore che punta a governare la gestione dei dati in un mercato sempre più orientato all’AI. La scelta si inserisce in un processo avviato da tempo e trova ulteriore conferma nell’annuncio dell’intenzione di acquisire 1touch, realtà specializzata nella scoperta e nella caratterizzazione dei dataset. Il cambio di identità appare conseguenza naturale di un’evoluzione che amplia le competenze, ridefinisce il posizionamento e introduce una piattaforma capace di trasformare i dati in risorsa strategica fin dal momento della loro creazione.

Veronica Balocco

