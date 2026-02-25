Pure Storage diventa Everpure. Al via l’acquisizione di 1touch

Pure Storage cambia nome e diventa Everpure, inaugurando una fase che non riguarda solo il brand ma l’intera strategia industriale. Il nuovo marchio racconta il passaggio da una società focalizzata sullo storage a un operatore che punta a governare la gestione dei dati in un mercato sempre più orientato all’AI. La scelta si inserisce in un processo avviato da tempo e trova ulteriore conferma nell’annuncio dell’intenzione di acquisire 1touch, realtà specializzata nella scoperta e nella caratterizzazione dei dataset. Il cambio di identità appare conseguenza naturale di un’evoluzione che amplia le competenze, ridefinisce il posizionamento e introduce una piattaforma capace di trasformare i dati in risorsa strategica fin dal momento della loro creazione.