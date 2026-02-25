Pure Storage cambia nome e diventa Everpure, inaugurando una fase che non riguarda solo il brand ma l’intera strategia industriale. Il nuovo marchio racconta il passaggio da una società focalizzata sullo storage a un operatore che punta a governare la gestione dei dati in un mercato sempre più orientato all’AI. La scelta si inserisce in un processo avviato da tempo e trova ulteriore conferma nell’annuncio dell’intenzione di acquisire 1touch, realtà specializzata nella scoperta e nella caratterizzazione dei dataset. Il cambio di identità appare conseguenza naturale di un’evoluzione che amplia le competenze, ridefinisce il posizionamento e introduce una piattaforma capace di trasformare i dati in risorsa strategica fin dal momento della loro creazione.
Pure Storage diventa Everpure. Al via l'acquisizione di 1touch
Il rebranding della società americana, presente stabilmente in Italia con una struttura dedicata, amplia l’orizzonte tecnologico verso una piattaforma che integra governance, intelligence e orchestrazione dei dati per sostenere l’AI enterprise
