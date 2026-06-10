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Wiit, iniezione da 40 milioni per supportare la strategia M&A

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Sottoscritto con la filiale italiana di Ing Bank un contratto di finanziamento che si articola in due linee di credito di pari valore. Il prestito servirà a sostenere le ambizioni di espansione dello specialista dei servizi cloud, soprattutto attraverso la crescita per acquisizione in Germania, Svizzera e Francia

Pubblicato il 10 giu 2026
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Wiit ha sottoscritto con la filiale italiana di Ing Bank un contratto di finanziamento per un importo complessivo di 40 milioni di euro. Si tratta di un prestito che si articola in due linee di credito di pari valore, ovvero 20 milioni: la prima, a medio-lungo termine (term loan) e la seconda rotativa (revolving credit facility), di breve termine. L’operazione servirà a sostenere le ambizioni di espansione dello specialista dei servizi di cloud computing per le imprese, soprattutto attraverso la crescita per acquisizione.

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Domenico Aliperto

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