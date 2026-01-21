Il giro d’affari globale delle soluzioni per il Content Delivery Network (Cdn) crescerà dai 27,25 miliardi di dollari nel 2025 ai 42,89 miliardi di dollari previsti per il 2030, mettendo a segno un tasso di crescita annuo composto del 9,5% nel prossimo quinquennio.
Content Delivery Network, il mercato sfonderà la soglia dei 40 miliardi
Secondo le previsioni di MarketsandMarkets, le soluzioni Cdn, che nel 2025 hanno messo in moto un giro d’affari globale da 27 miliardi di dollari, sono destinate a crescere a un tasso del 9,5% nel prossimo quinquennio. La domanda, più consistente nella regione Asia-Pacifico, sarà trainata dai servizi di streaming multimediale, dalle applicazioni basate su cloud e dall’online gaming
