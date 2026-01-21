Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’analisi

Content Delivery Network, il mercato sfonderà la soglia dei 40 miliardi

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

Secondo le previsioni di MarketsandMarkets, le soluzioni Cdn, che nel 2025 hanno messo in moto un giro d’affari globale da 27 miliardi di dollari, sono destinate a crescere a un tasso del 9,5% nel prossimo quinquennio. La domanda, più consistente nella regione Asia-Pacifico, sarà trainata dai servizi di streaming multimediale, dalle applicazioni basate su cloud e dall’online gaming

Pubblicato il 21 gen 2026
Digital,Contents,Concept.,Social,Networking,Service.,Streaming,Video.,Nft.,Non-fungible

Il giro d’affari globale delle soluzioni per il Content Delivery Network (Cdn) crescerà dai 27,25 miliardi di dollari nel 2025 ai 42,89 miliardi di dollari previsti per il 2030, mettendo a segno un tasso di crescita annuo composto del 9,5% nel prossimo quinquennio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • cloud_telco_corcom

  • previsioni

    Cloud: un 2026 tra AI, fiducia digitale e architetture ibride

    31 Dic 2025

    Condividi
  • Screenshot 2025-12-16 alle 13.59.42

  • tecnologie

    Private 5G, mercato in crescita: trainano neutral host e standalone

    16 Dic 2025

    Condividi
  • torri, tower company, tlc, wireless, mobile

  • l'approfondimento

    Tlc, gli investimenti hanno superato il picco. Ma non precipitano

    12 Set 2025

    Condividi
  • In,Dark,Data,Center:,Male,It,Specialist,Walks,Along,The

  • la partnership

    Quantum-centric supercomputing, via all'alleanza tra IBM e AMD

    27 Ago 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x