Content Delivery Network, il mercato sfonderà la soglia dei 40 miliardi

l’analisi

Secondo le previsioni di MarketsandMarkets, le soluzioni Cdn, che nel 2025 hanno messo in moto un giro d’affari globale da 27 miliardi di dollari, sono destinate a crescere a un tasso del 9,5% nel prossimo quinquennio. La domanda, più consistente nella regione Asia-Pacifico, sarà trainata dai servizi di streaming multimediale, dalle applicazioni basate su cloud e dall’online gaming